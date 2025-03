Gráfico do dia - USDJPY (25.03.2025)

O iene japonês está a valorizar esta terça-feira, pressionando o USD / JPY, depois do par ter testado máximos das últimas três semanas perto dos 151,00. BoJ sinaliza novas subidas de taxas Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app As minutas da reunião de janeiro do BoJ mostraram que os decisores de políitca monetária estão cada vez mais confiantes de que é necessário subir as taxas de juro, apesar de manterem que “as condições financeiras acomodatícias seriam mantidas”. Um membro sugeriu, nomeadamente, que as taxas deveriam atingir “cerca de 1% na segunda metade do ano fiscal de 2025”, enquanto o diretor de mercados da Sumitomo Mitsui apresentou uma previsão ainda mais hawkish de que as taxas poderiam eventualmente atingir 2% - um nível não visto desde 1993. Divergência de políticas apoia o iene O contraste entre a tendência de aperto do BoJ e a previsão da Reserva Federal de dois cortes nas taxas em 2025 está a dar um apoio fundamental ao iene. No entanto, o sentimento de risco global positivo - apoiado pelas esperanças de tarifas menos perturbadoras dos EUA, pela potencial paz entre a Rússia e a Ucrânia e pelo estímulo chinês - está a limitar os ganhos da moeda de refúgio. Perspectivas económicas mistas Espera-se que o inquérito Tankan da próxima semana (1 de abril) mostre um declínio no sentimento empresarial entre os fabricantes, com os economistas a projectarem que o índice principal caia para +12 de +14 em dezembro. O Governador Ueda mantém uma abordagem cautelosa em relação à redução do estímulo, afirmando que o banco “ainda precisa de tempo para considerar o que fazer com as participações do ETF”, embora não exclua a possibilidade de vender títulos do governo à medida que a normalização avança gradualmente. USDJPY (Intervalo D1) USD / JPY está a ser negociado atualmente perto da EMA de 50 períodos. Os compradores poderão tentar impulsionar os ganhos em direção aos níveis de Fibonacci nos 38,2%, seguido pelo nível 151,6, onde estão as EMAs de 100 e 200 períodos. Os vendedores, por outro lado, vão procurar testar novamente o nível de retração Fibonacci de 23,6%, que se alinha com a EMA de 30 períodos.

