Gráfico do dia - USDJPY (27.12.2024)

O par USD/JPY permanece perto de níveis críticos, com os investidores a continuarem a estar concentrados na divergência de políticas entre a Reserva Federal e o Banco do Japão, devido aos riscos crescentes de intervenção e a aprovação recorde do orçamento do Japão.

Principais estatísticas do mercado:

Preço atual: 157,55

Máximo de 2024: 158,08 (dezembro)

Variação semanal: +0.8%

Desempenho YTD: +10%

Nível Chave: 160 (zona de risco de intervenção)

Intervalo pós-reunião do BOJ: 153.34-158.08

Dinâmica da Política do BOJ

As recentes opiniões da reunião do BOJ revelam visões mistas sobre o momento da subida das taxas, com alguns membros a verem as condições alinhadas para uma mudança a curto prazo, enquanto outros defendem a paciência, dadas as incertezas em torno das políticas do novo Presidente Trump. As novas estimativas de lucros do banco central mostram perdas potenciais de até US$ 13 mil milhões num cenário de taxa de 2%, destacando os desafios da normalização da política.

Cenário político e fiscal

A aprovação do orçamento recorde de 115,5 biliões de ienes do Japão para o ano fiscal de 2025 constitui um teste importante para o governo minoritário do Primeiro-Ministro Ishiba. O aumento das despesas em 2,6%, juntamente com a redução da emissão de obrigações, assinala os esforços de consolidação orçamental. No entanto, a incerteza política em torno da aprovação do orçamento poderá influenciar a decisão do BOJ sobre as taxas de juro em janeiro.

Fonte: Bloomberg

Risco de intervenção

Os avisos renovados do Ministro das Finanças Kato contra movimentos cambiais excessivos aumentaram as especulações de intervenção, com o USD/JPY a aproximar-se dos 160. A recente subida para máximos de cinco meses levou a um aumento da retórica oficial, embora os limiares de intervenção reais permaneçam pouco claros.

Perspectivas para 2025

Embora os mercados prevejam agora uma probabilidade de 42% de subida do BOJ em janeiro, subindo para 72% em março, a trajetória continua altamente dependente das tendências salariais e da clareza das políticas dos EUA. A interação entre a normalização monetária, a estabilidade política e a dinâmica do mercado cambial sugere uma volatilidade contínua no futuro, com 160 a emergir como um nível de risco psicológico e de intervenção fundamental.

USDJPY (Intervalo D1)

O par USDJPY está a aproximar-se dos máximos do final de abril de 157-158, um nível que anteriormente levou à intervenção FX. Após essa intervenção, o USDJPY retrocedeu para a EMA de 50 dias, sugerindo que, para os vendedores, o alvo pode ser em torno dos 153,167.

Os compradores, por outro lado, podem ter como objetivo um novo teste dos máximos históricos na zona dos 160-161. O RSI está a consolidar perto dos níveis de sobre-compra, que historicamente tem sinalizado o risco de correção. Fonte: xStation