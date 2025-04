Gráfico do dia: USDJPY (31.03.2025)

O iene japonês está a deixar para trás o resto das moedas do G10, valorizando-se quase 0,5% face ao dólar, dois dias antes de Donald Trump anunciar uma série de tarifas. As preocupações com o crescimento económico dos EUA e a incerteza em torno da administração republicana estão a conduzir os fluxos de capitais para o iene, que, após a turbulência de 2024, está a recuperar o seu estatuto de “moeda de refúgio”.

Fonte: xStation5

Os receios de estagflação pesaram sobre os rendimentos das obrigações dos E.U.A., levando o rendimento do Tesouro dos E.U.A. a 10 anos para 4,19%. Um declínio acentuado no sentimento do consumidor, de acordo com a Universidade de Michigan, e um índice de inflação PCE mais elevado do que o previsto, realçaram os riscos da política comercial do presidente dos EUA. Este conjunto de dados marca, sem dúvida, o início de um novo dilema para a Reserva Federal, que, na sua última decisão sobre as taxas de juro, não levantou a questão da pressão inflacionista prolongada e ainda considerou marginal o risco de recessão.

O sentimento no mercado de ações é igualmente negativo tanto no Japão como nos EUA, mas a queda dos rendimentos das obrigações a 10 anos dos EUA sugere que as preocupações com a economia americana têm mais peso para os investidores, que apostam fortemente num regresso aos cortes das taxas nos EUA. No Japão, contudo, estamos a assistir a uma recuperação do PIB, à estabilização após um período de inflação elevada e a novas subidas das taxas em direção ao ótimo (ainda procurado). O risco de uma guerra comercial também parece menor, dadas as medidas diplomáticas do Japão, que se alinham com as expectativas de Donald Trump (incluindo maior investimento estrangeiro e redução do défice comercial).

Um declínio acentuado nos rendimentos das obrigações dos E.U.A. eliminou as últimas subidas do USDJPY. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Os mercados estão a prever uma subida das taxas no Japão em 2025. Fonte: Bloomberg Finance L.P.