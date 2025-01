Gráfico do dia - USDMXN (21.01.2025)

O peso mexicano é uma das moedas mais fracas de hoje, com o seu declínio diretamente ligado ao risco de tarifas sobre bens importados do México e do Canadá. O par USDMXN está em alta de 1,20% hoje, sendo negociado a 20,7400.

Trump não assinou nenhuma ordem executiva em relação às tarifas. No entanto, durante os seus discursos, ele mencionou tarifas potenciais de até 25% sobre as importações do México e do Canadá, que poderiam ser implementadas até 1 de fevereiro. Estas medidas visam proteger os trabalhadores e os interesses americanos. Além disso, as relações com o México poderão deteriorar-se ainda mais devido à declaração do estado de emergência na fronteira sul com o México.

O México é um dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, pelo que o risco de introdução de tarifas pode também ser doloroso para os consumidores americanos. Em 2022, o comércio entre os EUA e o México ascendeu a 855,1 mil milhões de dólares. As exportações dos EUA totalizaram 362,0 mil milhões de dólares, enquanto as importações atingiram 493,1 mil milhões de dólares, resultando num défice comercial de 131,1 mil milhões de dólares. As principais exportações do México para os EUA incluem computadores (36,8 mil milhões de dólares), automóveis (34,1 mil milhões de dólares) e veículos a motor, peças e acessórios (31,8 mil milhões de dólares).

A introdução de tarifas sobre as importações do México pode levar a mudanças significativas no comércio entre os dois países. Até agora, o par de moedas USDMXN tem mostrado uma volatilidade elevada. O aumento da taxa de câmbio de hoje é o resultado da recuperação do dólar e do enfraquecimento do peso mexicano.





Fonte: xStation 5