Gráfico do dia - VIX (04.04.2025)

Apesar da sessão de negociação mais fraca desde 16 de março de 2020 no S&P 500 e da segunda maior queda de capitalização bolsista num dia, o US500 não consegue recuperar as perdas de hoje, perdendo quase 0,5%. Esta situação aumenta o apetite de cobertura entre as instituições, como os corretores de opções gamma, bem como os comerciantes de retalho, o que faz subir o VIX hoje. O Índice de Volatilidade CBOE (VIX) sobe quase 4% antes do relatório do Non-Farm Payrolls dos EUA hoje e do discurso do presidente do Fed, Powell, às 4:25 PM GMT.

1:30 PM GMT, E.U.A., Relatório das folhas de pagamento não-agrícolas (março):

Mudança esperada no emprego não-agrícola: +140k vs +151k anterior

Emprego no setor privado: espera-se +135k vs +140k anterior

Setor da indústria transformadora: declínio esperado de -1k vs +10k de aumento anterior

Taxa de desemprego: 4,1% vs 4,1% anterior

Salário médio por hora: +4,0% YoY vs +4,0% anterior (+0,3% MoM vs +0,3% anterior)

Média de horas semanais: 34.2 vs 34.1 anterior

VIX (M15)

Olhando para o índice VIX, podemos ver que, apesar do aumento desde 2 de abril, a queda do MACD e do RSI sugerem que o potencial de subida para cobertura pode ser limitado a partir dos níveis atuais. O mercado também estará atento aos potenciais comentários de Trump sobre “o maior programa de redução de impostos da história dos EUA”. Além disso, a reação positiva ao NFP de hoje e os comentários do presidente Powell podem pressionar o VIX a partir dos níveis atuais. Um pouco mais fraco do que o esperado ou em linha com o NFP pode apontar para um discurso mais dovish de Powell, no entanto, se o número for “muito baixo”, o medo pode persistir devido a “receios de recessão”. O NFP mais forte do que o esperado (após o forte ADP de quarta-feira) pode apoiar o dólar americano e fazer com que os mercados se concentrem mais nas observações de Powell.

Fonte: xStation5