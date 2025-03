Hassett está otimista quanto às tarifas do Canada e México

A administração Trump planeia introduzir tarifas recíprocas a partir de 2 de abril de 2025, depois de concluir uma análise dos países que impõem tarifas aos Estados Unidos. Além disso, as negociações com o México e o Canadá devem ser concluídas até essa data. Kevin Hassett, conselheiro económico da Casa Branca, destaca os progressos nas negociações, nomeadamente em matéria de segurança das fronteiras e de luta contra o fentanil. O estudo sobre a política aduaneira deverá ser publicado em 1 de abril de 2025, o que influenciará a forma final das tarifas. Tarifas recíprocas e tratamento do IVA como uma tarifa Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Os direitos aduaneiros recíprocos visam equilibrar o comércio, impondo direitos aduaneiros aos produtos de outros países a um nível correspondente às taxas aplicadas aos produtos americanos; por conseguinte, prevê-se que os direitos aduaneiros atinjam 25%. Também foi retomada a discussão sobre o IVA, que Trump quer tratar como um tipo de tarifa. O Presidente Trump argumenta que o IVA actua como uma barreira comercial porque os países com IVA (por exemplo, os países europeus) reembolsam o imposto às empresas exportadoras. No entanto, os economistas e as organizações internacionais, como a OMC, contestam esta abordagem, argumentando que o IVA é um imposto sobre o consumo e não uma tarifa. Potenciais impactos económicos Os estudos indicam que a política aduaneira, incluindo o ajustamento das taxas do IVA nos diferentes países, pode conduzir a Um aumento dos preços do PCE de 1,7-2,1% a curto prazo, resultando em perdas para o consumidor de $2.700-$3.400 por agregado familiar anualmente.

ma diminuição do crescimento real do PIB de 0,6-1,0 pontos percentuais em 2025.

Um aumento das receitas fiscais, mas com uma potencial redução devido a efeitos dinâmicos.

Um impacto regressivo nas famílias, com as maiores perdas para os consumidores com rendimentos mais baixos. A incerteza comercial é um dos factores que levou recentemente ao aumento dos preços do ouro para 3.000 dólares por onça.

O ouro quebrou o nível de US $ 3.000 na sexta-feira passada, mas o fecho ocorreu abaixo deste nível-chave. Hoje, há outra chance de estabelecer um recorde. Fonte: xStation5.

