Hindenburg Research ataca Carvana, alegando grandes problemas contabilísticos📉

As ações da Carvana (CVNA.US) sofreram uma volatilidade significativa hoje, depois do proeminente vendedor a descoberto Hindenburg Research ter publicado um relatório detalhado alegando manipulação contabilística generalizada e práticas comerciais questionáveis no retalhista online de carros usados. As ações caíram inicialmente 11% antes de recuperarem e serem transacionadas ligeiramente em alta. Aqui está um link para o artigo completo.  Principais alegações: Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app 800 milhões de dólares em vendas não divulgadas de empréstimos a partes relacionadas através de fundos fiduciários ligados à Cerberus Capital

Práticas contabilísticas agressivas e normas de subscrição de empréstimos pouco rigorosas

Transações significativas com partes relacionadas com a DriveTime, controlada pelo pai do CEO

Investigação SEC não divulgada, de acordo com a empresa de informação FOIA Preocupações com a contabilidade e os empréstimos A investigação da Hindenburg, que incluiu 49 entrevistas com peritos do sector e antigos empregados, afirma que a Carvana aumentou os seus rendimentos através de práticas contabilísticas questionáveis. O relatório alega que o modelo de empréstimo “originar para vender” da empresa está fortemente inclinado para os mutuários de alto risco, com quase 44% dos empréstimos em categorias não-prime. Questões de avaliação O vendedor a descoberto salienta que a Carvana negoceia com prémios significativos em relação aos seus pares: Múltiplo de vendas 845% superior ao dos concorrentes CarMax e AutoNation

Prémio de 754% com base nos lucros futuros

4,8 mil milhões de dólares de dívida líquida com uma notação de crédito de risco Escrutínio da liderança O relatório levanta preocupações sobre as vendas de ações por parte de pessoas com informação privilegiada, referindo que Ernest Garcia II, pai do CEO da Carvana, vendeu recentemente 1,4 mil milhões de dólares em ações. Isto segue-se à s suas vendas anteriores de 3,6 mil milhões de dólares entre 2020-2021, que precederam uma descida de 99% das ações. Impacto no mercado Apesar das graves alegações, as ações da Carvana mostraram resiliência, recuperando das perdas iniciais para negociar em alta de 2%. A empresa ainda não respondeu aos pedidos de comentários sobre as alegações. As atenções centram-se agora na forma como a Carvana irá responder a estas alegações e se as autoridades reguladoras poderão interessar-se pelas alegações de transações entre partes relacionadas e práticas contabilísticas não divulgadas. A resposta da empresa poderá ter implicações significativas na sua avaliação de mercado de 44 mil milhões de dólares e na confiança dos investidores. Carvana (D1) A ação voltou a testar o nível de retração Fibonacci de 61,8% e está sendo negociada atualmente acima da SMA de 100 dias. Para os touros, o alvo principal é a SMA de 50 dias, que se alinha com o nível de retração de Fibonacci de 23,6%. Este nível atuou anteriormente como um forte apoio para a ação e pode agora servir como uma resistência crítica. Os ursos, por outro lado, terão como objetivo empurrar o preço abaixo do nível de retração Fibonacci de 61,8%, visando o nível de retração Fibonacci de 78,6% e a SMA de 200 dias em $153,91. O RSI está a tentar recuperar da divergência de baixa, o que poderia sinalizar uma potencial recuperação. No entanto, o MACD continua a divergir para baixo, indicando uma dinâmica de baixa contínua e justificando cautela. Fonte: xStation Â

