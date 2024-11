Hugo Boss perde 6% no relatório de lucros do terceiro trimestre, pressionado pela queda da demanda na China📉

Apesar dos melhores dados da China, que tendem a apoiar o sentimento no setor europeu de bens de luxo (prejudicado pela fraqueza dos consumidores chineses), as ações da Hugo Boss (BOSS.DE) estão a perder quase 5% hoje, e a fraqueza é evidente no setor de moda mais amplo no Velho Continente. O crescimento das vendas anuais da empresa no terceiro trimestre aumentou muito pouco, de 1,027 mil milhões de euros no terceiro trimestre de 2023 para 1,029 mil milhões de euros hoje. A empresa reafirmou as previsões cautelosas anteriores para o ano inteiro, o que decepcionou os investidores que esperavam uma revisão em alta.

O lucro líquido trimestral caiu para 55 milhões de euros, abaixo dos 63 milhões de euros no terceiro trimestre de 2023 (0,79 euros por ação contra 0,91 euros no trimestre anterior); O EBIT caiu para 78 milhões de euros, abaixo dos 88 milhões de euros no terceiro trimestre de 2023, e o lucro operacional registrou um declínio de 7% em relação ao ano anterior.

A Hugo Boss apontou a procura adormecida na China como a razão para a fraqueza cíclica. No entanto, os investidores veem um problema mais amplo no setor da “moda acessível”, que perdeu o “poder de fixação de preços” à medida que a inflação se evapora e os hábitos dos consumidores mudam.

Vários críticos do sector sugerem que algumas empresas cometeram o erro de criar linhas de vestuário e calçado, a preços mais baixos, sobredimensionando as suas marcas. Perante este cenário, os investidores vêem um risco perpétuo de múltiplos de avaliação mais baixos no sector da moda. Ainda assim, marcas como a Hermes (RMS.FR) e a Brunello Cuccinelli (BC.IT), que não entraram no sector “comercial” e mantêm preços elevados para um número limitado de produtos, permanecem relativamente resistentes.

Gráfico de preços das ações da Hugo Boss (H1)

Fonte: xStation5

Juntamente com as ações da Hugo Boss, a holding de moda francesa Kering (KER.FR), cujas ações estão a perder quase 1,5% hoje, está a registar outro declínio. As acções da empresa estão perto dos mínimos de 2016.

Fonte: xStation5