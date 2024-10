Humana derrete 15% dada a baixa procura e pior desempenho na avaliação 📉

As ações da companhia de seguros Humana (HUM.US) estão a perder 15% hoje, depois de a empresa ter indicado à Securities and Exchange Commission que as suas classificações para os chamados planos Medicare Advantage caíram significativamente. A percentagem de clientes inscritos nos planos de 2025 caiu para 25%, contra 94% este ano. Estes planos são equivalentes privados do programa governamental Medicare (destinado a pessoas com 65 anos ou mais). A janela de inscrição anual para o seguro 2025 começa a 15 de outubro e os clientes terão até 7 de dezembro para decidir sobre a cobertura. A seguradora afirmou que os resultados das avaliações não deverão afetar o seu desempenho no atual e no próximo ano de 2025, mas afectarão negativamente as receitas a partir de 2026. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Com base nos dados preliminares de 2025 dos Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), apenas 1,6 milhões, ou 25%, dos seus membros estão atualmente inscritos em planos individuais para o próximo ano.

O principal culpado é a descida das classificações de um dos principais contratos da Humana, no qual estão inscritos 45% dos seus membros. As classificações baixaram de 4,5 estrelas para 3,5 estrelas, e o contrato representa mais de 90% dos planos Medicare Advantage de grupo.

A empresa estima que a descida das classificações se deve a uma alteração da forma de cálculo, que pode ainda estar errada, e aguardará esclarecimentos por parte da CMS. A empresa está atualmente a tentar resolver a questão e minimizar o impacto.

O BTIG indicou que as classificações da Humana foram decepcionantes, dado que os planos já estão a enfrentar problemas - reclamações mais elevadas e aumento das visitas a hospitais. Humana (HUM.US, intervalo D1) A Humana tenciona fornecer, nos próximos meses, mais pormenores sobre as estratégias futuras para melhorar o desempenho. Informou que está a tomar medidas para aumentar o envolvimento dos membros e dos prestadores de serviços, melhorar a tecnologia e o serviço ao cliente. No entanto, os investidores estão muito cautelosos. As ações da Humana estão agora fixadas em $237, perto dos mínimos da Covid-19, muito abaixo da EMA200 (sinal vermelho).

