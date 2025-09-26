IBM lidera a revolução quântica – Investidores reconhecem o potencial

A IBM está a reforçar constantemente a sua posição como uma das principais inovadoras em tecnologias avançadas, com especial enfoque no desenvolvimento da computação quântica e da inteligência artificial. A empresa investe há muito tempo em investigação e desenvolvimento, criando soluções avançadas com potencial para transformar drasticamente o processamento de dados e a tomada de decisões em vários setores da economia. Recentemente, a IBM chamou bastante a atenção através da sua colaboração com o HSBC Bank, que resultou num grande avanço na aplicação prática da tecnologia quântica nos negócios. Usando seu processador quântico, o IBM Heron, a precisão das previsões no mercado de títulos corporativos melhorou 34% em comparação com os métodos analíticos tradicionais. O teste, que envolveu a análise de mais de um milhão de consultas em vários milhares de títulos, é um dos primeiros exemplos concretos do uso de computadores quânticos no setor financeiro, demonstrando seus benefícios reais na gestão de riscos e otimização de investimentos. Como parte da sua estratégia de longo prazo, a IBM está a seguir um ambicioso plano para a computação quântica, com o objetivo de construir um computador quântico totalmente corrigido contra erros, conhecido como «Starling», até 2029. Espera-se que este sistema ofereça estabilidade e poder computacional inovadores, permitindo a execução de operações quânticas complexas e minimizando o impacto dos erros — um desafio fundamental na utilização prática desta tecnologia até à data. Nas etapas seguintes, a empresa planeia lançar o sistema “Bluejay” até 2033, equipado com cerca de 2.000 qubits lógicos. Este poderoso computador quântico permitirá a execução de um número enorme de operações quânticas, abrindo possibilidades totalmente novas e inatingíveis para as tecnologias clássicas. A chave para alcançar esses objetivos são os novos processadores quânticos da IBM, a arquitetura modular Quantum System Two e métodos avançados de correção de erros, que melhoram significativamente a confiabilidade dos cálculos quânticos. A IBM também está a expandir a sua rede global de centros quânticos, incluindo novas instalações na Espanha e na Índia, para fornecer forte apoio tecnológico e de pesquisa. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Como parte de sua estratégia de investimento, a IBM planeja alocar até US$ 150 bilhões nos próximos cinco anos para o desenvolvimento de tecnologias quânticas e de IA. Esses compromissos financeiros massivos refletem a forte determinação da empresa em manter e reforçar sua liderança no campo da inovação de ponta. Além disso, a IBM está envolvida em grandes projetos de infraestrutura, como a modernização do sistema de controle de tráfego aéreo da FAA nos Estados Unidos, destacando ainda mais a escala e a importância de suas iniciativas em andamento. Após a publicação dos resultados dos testes com o HSBC, o preço das ações da IBM subiu significativamente, e analistas — incluindo os do Morgan Stanley — apontaram a empresa como líder clara em computação quântica, enfatizando o seu potencial crescente tanto em termos tecnológicos como de impacto no mercado. Nos últimos meses, os retornos das ações da IBM superaram ligeiramente o desempenho do mercado em geral, representado pelos índices US100 e US500. Embora a vantagem não seja dramática, os investidores parecem estar a responder positivamente ao progresso contínuo da empresa em computação quântica e aos seus ambiciosos planos de investimento. O crescente interesse nas ações da IBM sugere uma maior confiança do mercado na estratégia de longo prazo da empresa e no seu potencial para moldar o futuro das tecnologias avançadas.

