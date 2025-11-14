Resumo da época de Resultados🗽

Apesar da correção em curso em Wall Street, os dados da FactSet Research indicam que a época de resultados financeiros continua forte entre as empresas públicas dos EUA. Aqui estão os destaques reais até 7 de novembro (após os relatórios de resultados das grandes empresas de tecnologia, exceto a Nvidia). Episódio de resultados financeiros sólido no terceiro trimestre: com 91% das empresas do S&P 500 já tendo divulgado os seus resultados, 82% superaram as expectativas de lucros , enquanto 77% superaram as previsões de receitas — um trimestre amplamente positivo.

Crescimento dos lucros a ganhar impulso: os lucros do S&P 500 estão a caminho de crescer 13,1% em relação ao ano anterior no terceiro trimestre. Se confirmado, este seria o quarto trimestre consecutivo de crescimento de dois dígitos nos lucros, demonstrando um sólido impulso corporativo.

Revisões em alta em todos os setores: no início do trimestre (30 de setembro), o crescimento dos lucros estava estimado em 7,9%.

Desde então, as empresas têm apresentado um desempenho significativamente superior, elevando a taxa de crescimento combinada, com 10 setores agora a reportar lucros mais elevados graças a surpresas positivas no EPS.

As orientações continuam mistas: Olhando para o quarto trimestre, 42 empresas emitiram orientações negativas para o EPS, enquanto 31 empresas forneceram orientações positivas, sugerindo uma perspetiva cautelosa, mas não pessimista.

Avaliações acima das normas de longo prazo: O S&P 500 é negociado a um P/E futuro de 22,7, o que está acima da média de 5 anos (20,0) e acima da média de 10 anos (18,6) — sinalizando avaliações elevadas em relação aos níveis históricos. Fonte: FactSet 82% das empresas superaram as expectativas de EPS e 77% superaram a receita esperada A época de resultados do terceiro trimestre está apresentando resultados sólidos , superando confortavelmente as expectativas dos analistas. Uma parcela maior do que o habitual das ações do S&P 500 está surpreendendo positivamente, e o índice agora apresenta lucros mais elevados do que os níveis da semana passada e as estimativas do final do trimestre .

Com 91% das empresas do S&P 500 já tendo divulgado os seus resultados, 82% superaram as expectativas de EPS — bem acima da média de 5 anos (78%) e da média de 10 anos (75%). Se esse número se mantiver, corresponderá à melhor taxa de superação desde o terceiro trimestre de 2021.

A magnitude das surpresas nos lucros também é saudável: no total, os lucros estão 7% acima das expectativas, correspondendo à média de 10 anos (e ligeiramente abaixo da tendência de 5 anos de 8,4%).

O S&P 500 está agora a caminho de um crescimento de 13,1% nos lucros em relação ao ano anterior no terceiro trimestre, marcando o quarto trimestre consecutivo de expansão de lucros de dois dígitos.

Este valor tem subido constantemente desde 7,9% no final do terceiro trimestre e 10,7% há apenas uma semana, impulsionado por resultados mais fortes do que o esperado.

Na última semana, as empresas dos setores industrial, financeiro e de saúde apresentaram as surpresas mais significativas nos lucros, elevando a taxa de crescimento geral dos lucros.

apresentaram as surpresas mais significativas nos lucros, elevando a taxa de crescimento geral dos lucros. Desde 30 de setembro, as maiores contribuições positivas para o crescimento dos lucros vieram das empresas dos setores financeiro, de tecnologia da informação e de bens de consumo discricionário. Os resultados fracos dos serviços de comunicação compensaram parcialmente esses ganhos.

O desempenho das receitas também é robusto: as empresas estão a superar as estimativas de receitas a taxas bem acima das normas históricas, com muitas a reportar um crescimento significativo em relação ao ano anterior. A forte tendência de lucros deverá persistir? Se o S&P 500 acabar por apresentar um crescimento de 13,1% nos lucros no terceiro trimestre, isso representaria o quarto trimestre consecutivo de crescimento de dois dígitos nos lucros em relação ao ano anterior e o nono trimestre consecutivo de crescimento positivo nos lucros globais — um sinal da força sustentada das empresas.

Oito dos onze setores estão a apresentar um crescimento dos lucros ano a ano, com as contribuições mais fortes a provir das áreas de tecnologia da informação, finanças, serviços públicos, materiais e indústria. Entretanto, três setores estão a registar quedas, liderados pelos serviços de comunicação.

No que diz respeito às receitas, 77% das empresas do S&P 500 superaram as expectativas. Este valor está bem acima das médias de 5 anos (70%) e 10 anos (66%). As receitas agregadas estão 2,1% acima das estimativas, correspondendo à norma de 5 anos e excedendo a média de 10 anos de 1,4%.

Na semana passada, os resultados de receitas acima do esperado em vários setores — principalmente Finanças e Bens de Consumo Básico — elevaram a taxa de crescimento geral da receita do índice.

e — elevaram a taxa de crescimento geral da receita do índice. Desde o final do terceiro trimestre (30 de setembro), os maiores contribuintes para o aumento do crescimento da receita têm sido empresas dos setores de Saúde, Finanças e Bens de Consumo Discricionário, refletindo um impulso generalizado em grupos cíclicos e defensivos. O crescimento da receita está a aumentar A taxa de crescimento combinada da receita do S&P 500 para o terceiro trimestre subiu para 8,3%, ante 7,9% na semana passada e 6,3% no final do terceiro trimestre. Se 8,3% se mantiver, será o maior crescimento da receita desde o terceiro trimestre de 2022 (11%) e marcará o vigésimo trimestre consecutivo de expansão da receita em relação ao ano anterior.

Todos os onze setores estão a registar um crescimento de receita em comparação com o ano anterior — com Tecnologia da Informação, Saúde e Serviços de Comunicação liderando o crescimento, mostrando uma força generalizada em todo o índice.

Olhando para o futuro, os analistas esperam um crescimento dos lucros de 7,5% no quarto trimestre de 2025, 11,8% no primeiro trimestre de 2026 e 12,7% no segundo trimestre de 2026.

Para o ano inteiro de 2025, o consenso aponta para um crescimento dos lucros de 11,6%.

O S&P 500 é atualmente negociado a um P/E futuro de 22,7, acima das médias de 5 anos (20,0) e 10 anos (18,6), embora ligeiramente abaixo do nível de 22,8 registado no final do terceiro trimestre. Os resultados por ação continuam fortes Com 91% do índice a reportar os números do terceiro trimestre, 82% apresentaram resultados por ação acima das expectativas, 3% cumpriram as estimativas e 15% ficaram aquém.

A taxa de superação de 82% está acima das médias de 1 ano (77%), 5 anos (78%) e 10 anos (75%).

, e . Se este número se mantiver, corresponderá à taxa de superação mais elevada desde o terceiro trimestre de 2021.

Os líderes setoriais em superação do EPS incluem: Saúde – 93% Bens de consumo básico – 93% Tecnologia da informação – 92% Finanças – 89% O setor mais fraco é o de serviços de comunicação – 62%.

Magnitude da surpresa nos lucros Em média, as empresas estão a reportar lucros 7,0% acima das estimativas — em linha com a média de 10 anos, embora ligeiramente abaixo das médias de 1 e 5 anos.

O setor Industrial apresenta a maior surpresa positiva, com lucros 15,6% acima das expectativas. Entre os contribuintes notáveis estão: Southwest Airlines (0,11 $ vs. –0,04 $) Uber Technologies (3,11 $ contra 0,69 $) UPS (1,74 $ contra 1,29 $)

US500 (gráfico D1) Fonte: xStation5 Source: xStation5

