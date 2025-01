Impacto no mercado das primeiras decisões de Trump

Durante a campanha presidencial, numa entrevista à Fox News, Donald Trump sugeriu que se tornaria um ditador por um dia se fosse reeleito presidente. Justificou esta decisão com a necessidade de assinar rapidamente uma série de decretos executivos importantes. Trump anunciou que a sua prioridade seria fechar a fronteira e concentrar-se na segurança e na economia dos EUA, tendo resumido o seu programa com o slogan “drill, drill”.

A lista das potenciais primeiras decisões de Trump é longa, abrangendo sobretudo a imigração, o funcionamento do Estado, a política internacional e os assuntos internos. Fala-se em 60 ou mesmo 100 decretos, o que indica um início de presidência intenso. Embora 2017, e especialmente o seu início, possa dar alguma indicação do que se pode esperar. Vale a pena notar que as reformas da altura, embora mediáticas e que influenciaram positivamente os mercados financeiros, não produziram resultados económicos espetaculares. Será que desta vez vai ser diferente?

Deportações em massa?

Trump sublinhou que nunca houve um programa de deportação em massa na história dos EUA. Existem mais de 11 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos, mas é provável que Trump se concentre nos menos de 10% que entraram em conflito com a lei. De acordo com notícias recentes do Wall Street Journal, Trump está a considerar a possibilidade de impor um estado de emergência na fronteira com o México. Para além de potenciais deportações, Trump irá certamente assinar uma ordem executiva para intensificar a construção de um muro na fronteira com o México e restringir o fluxo de novos imigrantes, tornando mais difícil a sua entrada nos EUA. Estas decisões poderão afetar significativamente a taxa de câmbio do peso mexicano. Trump também pretende restringir a chamada “cidadania por nascimento”, ou seja, a aquisição da cidadania por filhos de imigrantes nascidos em solo americano. No entanto, esta alteração poderá ser difícil de implementar devido a disposições constitucionais. O restabelecimento da proibição de entrada nos EUA de cidadãos de certos países muçulmanos (incluindo a Síria, a Líbia, o Iémen e o Sudão), introduzida em 2017 e revogada pelo Presidente Biden, também é provável.

Perdão para apoiantes?

Trump chamou repetidamente "prisioneiros políticos" e "patriotas" aos detidos por invadirem o Capitólio a 6 de Janeiro de 2021. Anunciou que iria começar a conceder perdões nos primeiros minutos após a tomada de posse. Anunciou também uma repressão contra os seus opositores políticos. Embora a decisão não seja diretamente relevante para os mercados financeiros, a forma como agir nas primeiras horas da sua presidência pode dizer muito sobre o seu estilo de governação para os próximos quatro anos.

Irá Trump salvar o TikTok e “libertar a Internet”?

Na noite de 18 para 19 de janeiro, entrou em vigor nos EUA uma lei que proíbe o TikTok, uma popular plataforma de redes sociais da China. Trump anunciou que a sua primeira decisão será emitir uma ordem executiva que suspenda a proibição durante 90 dias. Há informações de que pretende encontrar uma solução para restabelecer as operações do TikTok, potencialmente através do estabelecimento de alguma forma de controlo dos EUA sobre a aplicação. Está a ser considerada uma empresa comum, com 50% das ações detidas pela empresa chinesa ByteDance e 50% por uma entidade norte-americana. Uma empresa deste tipo, cotada na bolsa, poderia gerar lucros significativos e é possível que atraísse o interesse do próprio Elon Musk, que se opôs à proibição do TikTok.

Também se tem falado muito de um decreto sobre a liberdade de expressão na Internet. No passado, Trump criticou as plataformas das redes sociais por censurarem conteúdos, e a sua anterior administração tentou introduzir regulamentação neste domínio. No entanto, faltam anúncios concretos e expectativas sobre a forma desta “liberdade de expressão”.

Redução forte dos impostos e tributação dos rendimentos estrangeiros

O Presidente Trump não só quer prorrogar a Lei da Redução dos Impostos e do Emprego, que reduziu os impostos diretos e aumentou os créditos fiscais, como pretende fazer mais cortes. Embora não existam planos específicos para os impostos pessoais, Trump planeia continuar a reduzir o IRC. Em 2017, reduziu o imposto global sobre os lucros das empresas, que atingiu um nível recorde, de 35% para 21%. O seu objetivo é agora baixá-lo para 15%. Como mostra o exemplo da Irlanda, uma redução drástica dos impostos pode eventualmente resultar num aumento das receitas públicas, devido ao regresso do registo de rendimentos de sucursais estrangeiras e ao registo de novas empresas. Teoricamente, porém, a redução só se aplicaria às empresas que produzem nos EUA. Trump também quer criar um gabinete para cobrar impostos sobre os lucros de empresas americanas mantidas no exterior. Estas ações, no entanto, requerem a aprovação do Congresso. No entanto, o anúncio e as promessas em si poderão ter um impacto positivo nos investidores de Wall Street, tal como aconteceu em 2017. Embora a lei de redução de impostos dos EUA só tenha sido revelada em novembro, o S&P 500 ganhou 14% de janeiro a novembro de 2017. E desde a assinatura da lei até ao final de janeiro, pouco antes da queda de Wall Street, o S&P 500 ganhou mais 10%.

Corremos o risco de tarifas mais altas?

Um dos pontos da campanha presidencial de Trump foi o seu anúncio de impor tarifas pesadas aos países com os quais os EUA têm mais trocas comerciais. Trump anunciou uma tarifa de 60% sobre os produtos provenientes da China, 25% sobre os produtos provenientes do Canadá e do México e 10% sobre todos os outros produtos estrangeiros. O objetivo seria induzir os cidadãos a escolherem produtos americanos e forçar os outros países a assinarem acordos comerciais mais favoráveis aos EUA. A imposição de tarifas elevadas pode aumentar as receitas orçamentais, mas, ao mesmo tempo, afetará os cidadãos com menos rendimentos, para quem os produtos básicos se tornarão mais caros. Embora Trump tenha a capacidade de impor direitos aduaneiros através de ordens executivas, parece improvável a adoção de medidas alargadas deste tipo no início da sua presidência. O anúncio de objetivos que visem sectores específicos pode ser entendido por Wall Street como uma política comercial prudente. Trump quer provavelmente assustar em vez de provocar o regresso de uma inflação elevada.

O petróleo a 100 dólares por barril devido à guerra na Ucrânia?

Trump quer forçar a Rússia a negociar sobre a Ucrânia. O novo secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, apoia a introdução de novas e duras sanções contra a Rússia com este objetivo. Se Putin não ceder à pressão, os EUA poderão impor sanções a todo o sector petrolífero russo - grandes empresas como a Rosneft e a Lukoil, e toda a frota. Embora mais de 90% do petróleo russo se destine à China e à Índia, as sanções dos EUA poderão conduzir a graves problemas de resolução e mesmo de transporte, se a NATO controlar estreitos marítimos estratégicos. Isto poderia levar a um aumento dos preços do petróleo, mesmo acima dos 100 dólares por barril. Por outro lado, a entrada da Rússia nas negociações poderia levar os EUA a aliviar as sanções como um gesto de boa vontade. As recentes sanções introduzidas pela administração Biden fizeram subir os preços do petróleo para mais de 80 dólares por barril.

Outra saída do Tratado de Paris

Trump é um defensor dos combustíveis fósseis e, em particular, da independência dos EUA em relação ao abastecimento estrangeiro. Trump tenciona abandonar as emissões de carbono do Tratado de Paris através de uma ordem executiva, fazendo eco da decisão de 2017. Trump quer restabelecer a emissão de licenças para novas perfurações, reverter quaisquer proibições emitidas por Biden e introduzir apoio às empresas mineiras dos EUA. Trata-se obviamente de boas notícias para o consumidor, que quer pagar o menos possível por um galão de gasolina. No entanto, o impacto real de tais decisões será duradouro, pelo que, a curto prazo, as questões das sanções à Rússia e o impacto na OPEP serão cruciais para o mercado petrolífero.

Questões de visão do mundo

Trump prometeu aos seus eleitores soluções para as questões dos transgéneros. Anunciou, entre outras coisas, a proibição da mudança de sexo em crianças, a proibição de as pessoas transgénero competirem em desportos femininos e a proibição de os recrutas transgénero se alistarem nas forças armadas. Embora estas decisões não afetem diretamente os mercados, foram alvo de fortes críticas dos círculos liberais nos últimos meses.

O dólar e as criptomoedas

Donald Trump vai querer liderar a popularização das criptomoedas nos EUA. Novas autoridades na SEC, na CFTC e também uma remodelação entre os vice-presidentes da Fed poderão levar à aprovação posterior da Bitcoin como uma reserva de valor. Há um longo caminho a percorrer, no entanto, mas Trump já beneficiou de uma onda de especulação sobre a popularização das criptomoedas antes de se tornar presidente. A Memecoin $TRUMP atingiu uma capitalização de cerca de 15 mil milhões de dólares numa determinada altura, e espera-se que as empresas afiliadas a Trump detenham 80% da oferta da criptomoeda. O lançamento desta criptomoeda pouco antes da tomada de posse, no entanto, suscitou uma considerável controvérsia ética.

O dólar americano ganhou quase 6% desde a eleição e atualmente não tem rivais no mercado monetário global. As políticas de Trump podem afetar o dólar de duas formas, mas é pouco provável que as próximas ordens executivas afetem muito a moeda mais importante do mundo. Vale a pena citar 2017, quando o dólar se desvalorizou muito acentuadamente nos primeiros meses da presidência, embora isso também estivesse relacionado com a situação económica geral dos EUA e de outros grandes países do mundo.

Está a chegar uma nova era na política dos EUA?

O possível regresso de Trump à presidência poderá dar início a uma nova era na política dos EUA, que afetará quase todos os aspetos da política mundial. O plano de Trump é ambicioso, mas os muitos elementos da sua estratégia têm de se encaixar perfeitamente para, em última análise, alcançar o seu objetivo de restaurar o domínio dos EUA no mundo e o bem-estar dos seus cidadãos. Trump quer jogar duro na política externa, o que, se for contrariado pela comunidade internacional, poderá afetar negativamente a economia. Wall Street e os investidores estão a olhar para as suas políticas com esperança, especialmente do ponto de vista fiscal. No entanto, vale a pena lembrar que muitas decisões exigirão a aprovação do Congresso, o que, mesmo com os republicanos no poder, nem sempre será fácil ou rápido. As políticas de Trump acarretam muitas incertezas, mas os mercados, com base no seu anterior mandato em 2017-2021, sabem em parte que esperar dele.

Equipa de research XTB