Importância da Gronelândia no contexto internacional

A Gronelândia, com as suas vastas reservas de recursos estratégicos como terras raras, urânio e petróleo e a sua localização estratégica assume uma posição de destaque nas dinâmicas geopolíticas e económicas internacionais, despertando o interesse de grandes potências e investidores internacionais.. No entanto, estes temas à volta da Gronelândia não são novos, é um caso que já vem desde o século XIX em que os EUA tentam adquirir a Gronelândia à Dinamarca. Porém, o caso voltou a ser novamente em destaque depois de ter atraído a atenção de Donald Trump, que em 2019 expressou publicamente o desejo de adquirir a ilha, uma proposta que gerou controvérsia a nível internacional e volta a ser tema neste novo mandado de Trump. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Apesar da abundância a nível de matérias-primas importantes para o crescimento económico, o país continua a dar preferência às atividades económicas marítimas. Para termos ideia do peso das exportações na balança comercial, a exportação de peixe e crustáceos representa mais de 60%, sendo que os principais destinos são Dinamarca (a representar +49% das exportações) e China (representa +23% das exportações). Importância da Gronelândia no panorama atual A Gronelândia tem pouco mais de 55 mil habitantes, sendo que no momento já existe no seu território uma base militar norte-americana. São os EUA que garantem praticamente toda a defesa do território,mesmo que burocraticamente a defesa da ilha deveria ser feita pelo Reino da Dinamarca. A posição geoestratégica da Gronelândia torna-a apetecível pela administração Trump, uma vez que trata-se da maior ilha do mundo e faz a ligação entre a Europa e a América. Assim, numa situação militar à escala global este território seria importante para os EUA e Canadá assegurarem as suas costas. A história mostrou-nos que durante a guerra fria esta base serviu como ponto estratégico contra a União Soviética. Por outro lado, o país é rico em matérias-primas, como terras raras, urânio, metais como Zinco, Cobre, Níquel e petróleo que são essenciais para o crescimento económico à escala global. Para além disso, o facto de estarmos a assistir ao degelo no Ártico, isto facilita a extração destas matérias-primas numa região que até então seria muito dispendioso fazê-lo ou até mesmo impossível.

Ainda em relação à localização da ilha (e ao degelo), esta é importante na medida em que se pode abrir a possibilidade de se tornar uma das rotas marítimas mais importantes, pois iria aproximar muito mais a Europa da Ásia, uma vez que haveria alternativas mais curtas para estas rotas.

Equipa de Analistas XTB Portugal

