Índices chineses sobem mais de 1.4% 📈

🏛️China considera implementar um grande pacote de estímulos O CHN.cash recuperou as perdas, subindo mais de 2% após a notícia de que Pequim pode considerar um pacote de estímulo fiscal substancial de US $ 1,4 biliões (10 biliões de yuans). Uma expansão adicional pode ser possível se Trump ganhar a presidência dos EUA. Pontos principais: Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Pequim pondera um plano de estímulo fiscal maciço de 1,4 biliões de dólares (10 biliões de yuans) para fazer face aos desafios económicos

O pacote inclui 6 biliões de yuans para a resolução da dívida local e 4 biliões de yuans para a aquisição de terrenos/propriedades

Potencial expansão do estímulo se Trump ganhar a presidência dos EUA, prevendo-se a aprovação na reunião legislativa de novembro A China está a preparar a sua intervenção económica mais significativa desde a pandemia, assinalando uma mudança na abordagem de Pequim para gerir o abrandamento económico. O pacote global, noticiado pela Reuters, representa mais de 8% do PIB da China e visa dar resposta aos múltiplos desafios que a segunda maior economia do mundo enfrenta. O estímulo planeado será implementado ao longo de vários anos, sendo dada especial atenção à resolução dos problemas da dívida das administrações locais e à estabilização do sector imobiliário, que se encontra em dificuldades. O calendário e a dimensão desta iniciativa reflectem a crescente preocupação dos responsáveis políticos chineses com a trajetória da economia. O Vice-Ministro das Finanças, Liao Min, sublinhou o empenho do Governo em reforçar os ajustamentos anticíclicos, enquanto os economistas prevêem que as medidas ajudarão a atingir o objetivo de crescimento anual da China de cerca de 5%. Dados recentes que mostram um declínio de 3,5% nos lucros industriais durante os três primeiros trimestres de 2023 sublinham a urgência destas intervenções. Esta medida estratégica surge num contexto de tensões económicas internacionais mais amplas, em especial com os Estados Unidos, e demonstra a determinação da China em manter a estabilidade económica através de uma intervenção orçamental significativa. A aprovação final do pacote é esperada na próxima reunião do Comité Permanente do Congresso Nacional do Povo, no início de novembro.  Para o CHN.cash, a resistência está em 7677, enquanto o suporte se mantém perto dos mínimos recentes em 7097. O RSI está a aproximar-se da zona de sobrevenda, mostrando divergência de alta, enquanto o MACD está a apertar, sinalizando um potencial cruzamento de alta à frente. Fonte: xStation

