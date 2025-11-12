A sessão de quarta-feira em Wall Street está a ser marcada por um otimismo cauteloso. Os investidores ainda estão a reagir às notícias sobre um possível fim do atual encerramento do governo dos EUA, que já deixou uma marca clara no mercado e nos dados macroeconómicos. As esperanças de um acordo político em Washington são um dos principais factores associados à melhoria do sentimento de hoje, uma vez que o fim da paralisação administrativa permitiria a retoma dos principais relatórios económicos e restauraria uma maior transparência na avaliação do estado da economia dos E.U.A.. Ao mesmo tempo, o mercado está a acompanhar de perto os sinais da Reserva Federal. Os recentes dados mais fracos do mercado de trabalho, incluindo um relatório ADP dececionante, reforçaram as expectativas de que a Fed poderá decidir reduzir as taxas de juro já em dezembro. Tal cenário seria visto como um sinal claro de apoio à economia após um período de aperto monetário. No entanto, existem divergências visíveis no seio da própria Reserva Federal quanto à futura linha de ação, com alguns membros a defenderem cautela, receando que uma flexibilização demasiado rápida possa reacender as pressões inflacionistas. De uma perspetiva macroeconómica, a economia dos EUA continua a mostrar uma surpreendente resiliência, apesar do atual impasse político. O crescimento económico continua a ser moderado, embora os sinais de abrandamento já sejam evidentes em certos sectores, particularmente na indústria transformadora e no comércio externo. Além disso, a incerteza em torno das cadeias de abastecimento globais e os dados mais fracos da China representam factores de risco que podem diminuir o apetite pelo risco dos investidores. Atualmente, o mercado está a equilibrar-se entre a esperança de uma resolução política para a crise orçamental e as expectativas relativamente às decisões da Fed. Esta combinação promove um otimismo moderado, mas também realça a fragilidade do atual equilíbrio. Se a paralisação realmente terminar e o Fed adotar uma postura mais dovish em dezembro, o mercado de ações dos EUA poderá fechar o ano com uma melhora significativa do sentimento. Por enquanto, no entanto, os investidores permanecem cautelosos, cientes de que qualquer nova declaração de Washington ou do Fed poderia rapidamente reverter o humor do mercado. US500 (H1 interval) Os contratos sobre o US500 estão atualmente a valorizar, embora seja visível uma ligeira correção após o recente máximo atingido. O preço permanece acima das principais médias móveis exponenciais (EMA 25, 50 e 100), o que tecnicamente reforça o cenário de alta. O indicador RSI está em uma zona neutra, sugerindo também que ainda há espaço para novos ganhos. No entanto, os mercados permanecem moderadamente cautelosos enquanto aguardam a resolução da paralisação do governo dos EUA, que continua a afetar o sentimento e a incerteza. Fonte: xStation5 Notícias referentes às empresas cotadas em Wall Street: As ações da AMD (AMD.US) estão a subir mais de 8% no início da sessão de hoje, reagindo às previsões optimistas para o mercado de centros de dados de IA, que a CEO Lisa Su estima poder atingir 1 bilião de dólares até 2030. A empresa espera um rápido crescimento das receitas dos centros de dados para dezenas de milhares de milhões de dólares até 2027, apoiado por novos chips GPU e sistemas Helios. Os investidores também respondem positivamente aos fortes resultados do terceiro trimestre de 2025 da AMD, com receitas que aumentaram 36% para 9,25 mil milhões de dólares e EPS de 1,20 dólares, superando as expectativas dos analistas. As ações ganharam mais de 90% até à data, enquanto a AMD está também a expandir-se para os sectores aeroespacial, da defesa e das telecomunicações, apoiando o seu potencial de crescimento a longo prazo.

estão a subir mais de 8% no início da sessão de hoje, reagindo às previsões optimistas para o mercado de centros de dados de IA, que a CEO Lisa Su estima poder atingir 1 bilião de dólares até 2030. Os investidores também respondem positivamente aos fortes resultados do terceiro trimestre de 2025 da AMD, com receitas que aumentaram 36% para 9,25 mil milhões de dólares e EPS de 1,20 dólares, superando as expectativas dos analistas. As ações ganharam mais de 90% até à data, enquanto a AMD está também a expandir-se para os sectores aeroespacial, da defesa e das telecomunicações, apoiando o seu potencial de crescimento a longo prazo. A IBM (IBM.US) está a ganhar cerca de 2,5% durante a sessão de negociação de hoje. As acções da empresa sobem devido a notícias positivas sobre os avanços na tecnologia quântica, incluindo o lançamento do novo processador Quantum Nighthawk, que pode lidar com circuitos 30% mais complexos.

está a ganhar cerca de 2,5% durante a sessão de negociação de hoje. As acções da empresa sobem devido a notícias positivas sobre os avanços na tecnologia quântica, incluindo o lançamento do novo processador Quantum Nighthawk, que pode lidar com circuitos 30% mais complexos. As ações do Circle Internet Group (CRCL.US) estão a cair mais de 7% hoje, depois de a empresa ter relatado um declínio na sua taxa de retorno de reserva do terceiro trimestre. Embora a empresa tenha superado as expectativas dos analistas no terceiro trimestre e preveja que a sua margem de receitas para o ano inteiro, após os custos de distribuição, se situe no limite superior da orientação anterior, os investidores continuam cautelosos. A Circle Internet, especializada na tecnologia stablecoin, também indica que as despesas operacionais podem aumentar em comparação com as previsões anteriores, o que explica a queda do preço das acções.

estão a cair mais de 7% hoje, depois de a empresa ter relatado um declínio na sua taxa de retorno de reserva do terceiro trimestre. A Circle Internet, especializada na tecnologia stablecoin, também indica que as despesas operacionais podem aumentar em comparação com as previsões anteriores, o que explica a queda do preço das acções. As ações da OKLO (OKLO.US) subiram cerca de 11% durante a sessão de hoje, impulsionadas por relatórios de aumento de caixa e equivalentes no terceiro trimestre e um novo foco estratégico na obtenção de aprovação do Departamento de Energia dos EUA . O otimismo dos investidores reflecte a confiança crescente nas perspectivas da empresa no sector da tecnologia nuclear e no potencial dos reactores da próxima geração. A subida é notável, sobretudo tendo em conta a anterior volatilidade dos preços e a dinâmica do mercado.

subiram cerca de 11% durante a sessão de hoje, . O otimismo dos investidores reflecte a confiança crescente nas perspectivas da empresa no sector da tecnologia nuclear e no potencial dos reactores da próxima geração. A subida é notável, sobretudo tendo em conta a anterior volatilidade dos preços e a dinâmica do mercado. As ações da Bill Holdings (BILL.US) sobem hoje mais de 12%, impulsionadas pela notícia de que a empresa está a explorar várias opções estratégicas, incluindo uma potencial venda.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.