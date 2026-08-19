Apesar das recentes correções, o S&P 500 mantém-se próximo dos seus máximos históricos, pelo que a questão que se coloca naturalmente é se o mercado já não terá ido longe demais. O problema é que os níveis do índice, por si só, não revelam toda a realidade. Nos últimos trimestres, os lucros e as expectativas de lucros têm vindo a melhorar a um ritmo tão rápido que a recuperação do mercado não pode ser explicada exclusivamente pela expansão das valorizações.
- Os lucros do S&P 500 aumentaram quase 50,4 % em termos homólogos no último trimestre, em comparação com as expectativas anteriores de 23,2 %. Esta foi a taxa de crescimento mais forte desde o terceiro trimestre de 2021. Parte deste resultado, no entanto, deveu-se à Alphabet e à Amazon, onde foram reconhecidos ganhos relacionados com a SpaceX e a Anthropic. Excluindo estes efeitos, o crescimento dos lucros teria ficado mais próximo dos 32 % em termos homólogos, ainda assim cerca de 10 pontos percentuais acima do aumento do próprio S&P 500.
- Este foi já o segundo trimestre consecutivo com um crescimento dos lucros superior a 20% e o sétimo trimestre consecutivo de crescimento de dois dígitos. O crescimento das receitas também está a acelerar, registando um aumento de cerca de 15% em termos homólogos, o ritmo mais forte desde o quarto trimestre de 2021. Mesmo excluindo os setores da energia e da tecnologia, o crescimento das receitas teria sido de cerca de 9,7%.
- A melhoria não se limita às maiores empresas de tecnologia. Nada menos que 8 dos 11 setores do S&P 500 registam um crescimento dos lucros de dois dígitos. Os lucros do setor da energia aumentaram cerca de 135% em termos homólogos, enquanto os setores dos serviços de comunicação e do consumo discricionário estão a crescer quase 110%. Isto enfraquece o argumento de que todo o mercado em alta está a ser impulsionado exclusivamente por um punhado de megacapitalizações.
Gráfico do US500 (intervalo D1)
Analisando o S&P 500 (US500), o principal nível de suporte situa-se em torno dos 7 620 pontos e é adicionalmente reforçado pela MME de 50 sessões (linha laranja). Os principais níveis de resistência situam-se nos 7 800 e 8 000 pontos.
Fonte: xStation5
A taxa de crescimento da previsão do lucro por ação (EPS) a 12 meses para as empresas do S&P 500 subiu para cerca de 35 % em termos homólogos (apesar de não ter havido recessão no ano passado!), o que confirma um claro apoio fundamental.
Fonte: XTB Research
O S&P 500 está caro, mas não extremamente caro
Com o índice a ser negociado perto de máximos históricos, as avaliações mantêm-se elevadas, mas ainda não são comparáveis aos períodos mais extremos da história. O P/E futuro a 12 meses situa-se em cerca de 21,8x. Este valor está claramente acima da maioria dos níveis observados desde 1980, mas ainda abaixo dos extremos atingidos durante a bolha das pontocom ou na recuperação pós-pandémica.
Mais importante, porém, é a relação entre o nível do índice e as expectativas de lucros. O S&P 500 está a subir, enquanto o P/E futuro não está a aumentar ao mesmo ritmo. Isto significa que parte dos ganhos do índice está a ser absorvida pelo aumento das expectativas de EPS, em vez de ser impulsionada apenas pela disposição dos investidores em pagar múltiplos de avaliação mais elevados.
Esta é uma distinção importante. O mercado pode continuar caro em termos absolutos, mas se as previsões de lucros subirem mais rapidamente do que os preços das ações, a sua avaliação relativa deixa de se deteriorar. A situação atual parece, portanto, mais um mercado sustentado pela melhoria dos fundamentos do que uma fase clássica de pura expansão dos múltiplos.
Fonte: XTB Research
As revisões dos resultados estão a quebrar padrões históricos
Isto é ainda mais visível nas previsões de resultados dos analistas. Historicamente, as estimativas de resultados do S&P 500 costumam começar o ano relativamente elevadas e são, posteriormente, gradualmente revistas em baixa. Em média, desde 2000, as revisões têm registado uma queda de cerca de 9%.
Em 2026, está a acontecer o contrário. O crescimento previsto dos lucros aproxima-se dos 30%, enquanto as expectativas já foram revistas em alta em cerca de 15% desde o início do ano. Revisões positivas tão fortes constituem uma anomalia histórica, em vez de uma característica normal do ciclo.
Prevê-se também que 2027 se mantenha forte, embora o crescimento das receitas deva normalizar-se gradualmente em relação aos níveis atuais. Os analistas esperam que as receitas do índice aumentem cerca de 11,3% em termos homólogos no segundo trimestre e 10,9% no quarto trimestre de 2026. Em 2027, prevê-se que o ritmo abrande para cerca de 8,4%.
Isto continua a apontar para um cenário de crescimento muito sólido. Ao mesmo tempo, levanta a questão de saber se a fasquia já foi colocada a um nível tão elevado que se tornará cada vez mais difícil elevar ainda mais as expectativas nos próximos trimestres.
Fonte: LSEG, BlackRock, Truist, FactSet
O CAPEX em IA continua a aumentar e a sustentar o ciclo
As hiper-escaladoras não parecem estar a agir como se esperassem um abrandamento significativo na procura por infraestruturas de IA. O CAPEX projetado combinado para a Alphabet, a Amazon, a Meta e a Oracle aumentou de cerca de 560 mil milhões de dólares para 612,5 mil milhões de dólares. Trata-se de um aumento de 52,5 mil milhões de dólares, ou cerca de 9,4%.
A Alphabet elevou a sua previsão de 185 mil milhões de dólares para 200 mil milhões de dólares, a Amazon de 200 mil milhões de dólares para 220 mil milhões de dólares, a Meta de 135 mil milhões de dólares para 137,5 mil milhões de dólares, enquanto a Oracle aumentou a sua previsão de 40 mil milhões de dólares para 55 mil milhões de dólares. No caso da Oracle, isto representa uma revisão de até 37,5%.
Numa base trimestral, isto significa aproximadamente mais 50 mil milhões de dólares em despesas adicionais relacionadas com a IA. Isto é relevante para toda a cadeia de infraestruturas, desde os centros de dados e a computação em nuvem até aos semicondutores. As grandes empresas tecnológicas continuam a apresentar resultados sólidos também nos negócios de nuvem, enquanto o aumento do investimento sugere que as maiores empresas ainda não vêem motivos para se afastarem do ciclo atual.
Ao mesmo tempo, as expectativas em relação aos semicondutores são excepcionalmente elevadas. A previsão de crescimento do EPS para o setor de semicondutores do S&P 500 nos próximos 12 meses situa-se em cerca de 143% em termos homólogos. Isto destaca tanto a dimensão do crescimento potencial como a magnitude das expectativas que as empresas terão de satisfazer.
Fonte: XTB Research
O mercado está a valorizar os lucros futuros, e não os do passado
A diferença entre o P/E histórico e o P/E prospectivo também merece destaque. O múltiplo baseado nos lucros históricos continua a ser muito mais elevado, enquanto o P/E prospectivo se mantém relativamente mais estável.
O mercado está, portanto, claramente a assumir que os próximos trimestres trarão uma melhoria adicional nos lucros. Enquanto as previsões do EPS continuarem a ser revistas em alta, esta estrutura de avaliação mantém-se internamente consistente. O problema surgiria se as revisões começassem a abrandar, enquanto os preços das ações permanecessem elevados.
Este é um dos elementos mais importantes do atual ambiente de mercado. O risco atual não reside apenas no elevado nível do P/E em si, mas também na medida em que esse P/E depende de um cenário de crescimento dos lucros muito forte.
Fonte: XTB Research
Wall Street está cara, mas os fundamentos continuam sólidos
É difícil resumir o atual contexto de mercado à simples conclusão de que o S&P 500 se encontra em máximos históricos e, por isso, deve estar sobrevalorizado. Os fundamentos estão mais sólidos do que nos trimestres anteriores, a amplitude do crescimento dos lucros está a melhorar, as revisões são excecionalmente positivas e o CAPEX relacionado com a IA continua a aumentar. Ao mesmo tempo, este não é um mercado com uma grande margem de erro. Os investidores já estão a precificar uma melhoria adicional do EPS, níveis de investimento elevados e sustentados e a continuação da monetização da IA. Se estes elementos continuarem a concretizar-se, o índice poderá continuar a subir sem uma expansão significativa dos múltiplos de valorização.
Se, no entanto, o ritmo das revisões dos lucros começar a enfraquecer, o atual múltiplo de lucros futuros de 21–22x poderá rapidamente tornar-se menos confortável. Wall Street continua, portanto, cara, mas as atuais avaliações estão a ser sustentadas mais pelos lucros do que apenas pelo otimismo dos investidores. A questão fundamental para os próximos trimestres já não é se os lucros serão bons, mas se serão suficientemente fortes para elevar as expectativas que já se encontram num nível muito elevado.
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