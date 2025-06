Índices em Wall Street valorizam com os comentários de Waller sobre a Fed 📈

Waller, da Fed, comentou a política monetária e a economia dos EUA, indicando que a Fed poderá reduzir as taxas já em julho. Eis a análise dos comentários de Waller. A Fed tem um mandato para se preocupar com o desemprego e a inflação, e não para fornecer financiamento barato ao governo federal.

Os direitos aduaneiros não serão totalmente repercutidos; um direito de 10% sobre todas as importações não teria grande impacto na inflação global.

Não quero esperar que o mercado de trabalho piore para baixar as taxas.

A criação de emprego está a diminuir e há outros sinais que sugerem que o mercado de trabalho está a ficar mais fraco.

O mercado de trabalho está bem, mas não tão forte como em 2022.

O mercado de trabalho é sólido, mas estamos a começar a ver coisas como o elevado desemprego entre os recém-licenciados.

A persistência da inflação decorrente das tarifas é uma preocupação válida.

Os direitos aduaneiros devem ter um efeito pontual sobre os preços e não um aumento persistente da inflação.

O processo deve começar devagar para garantir que não haja surpresas; se houver um choque, o Fed pode fazer uma pausa.

A Fed está em condições de efetuar cortes já em julho.

A Fed tem espaço para baixar as taxas e depois observar o que acontece com a inflação.

Não tenho a certeza de que o comité vá concordar, mas os dados são bons: o desemprego é baixo, a inflação está perto do objetivo.

Os bancos centrais devem analisar os efeitos das tarifas sobre a inflação.

Não creio que o impacto das tarifas sobre a inflação seja significativo; a tendência é boa. Os índices em Wall Street valorizaram após os comentários de Waller, da Fed, que assinalaram uma posição dovish da Fed.

