📉Índices europeus em queda

Revis√Ķes em baixa dos lucros das empresas

Os mercados acionistas europeus, que iniciaram o ano com um desempenho robusto em rela√ß√£o aos dos EUA, entraram numa fase de maior volatilidade. Ap√≥s um impressionante aumento no primeiro semestre ‚ÄĒ superando as a√ß√Ķes dos EUA gra√ßas a uma recupera√ß√£o c√≠clica e √† renovada confian√ßa dos investidores ‚ÄĒ, abril trouxe uma virada decisiva. O an√ļncio e a subsequente suspens√£o das tarifas rec√≠procas marcaram uma mudan√ßa, com os mercados dos EUA apresentando uma recupera√ß√£o muito mais forte e as previs√Ķes de lucros das empresas americanas melhorando, enquanto as expectativas de lucros europeus se deterioraram.

Os investidores europeus enfrentam agora a ameaça iminente de tarifas mais elevadas. Embora inicialmente se previsse uma tarifa universal de 10%, o presidente Trump avançou com valores que chegam aos 30%, embora as estimativas consensuais apontem para um intervalo entre 15% e 20%. Mesmo a estes níveis, o impacto ameaça restringir ainda mais as perspetivas de crescimento para os exportadores europeus, especialmente nos setores expostos à procura norte-americana.

Onda de alertas sobre lucros na Europa

A crescente ansiedade em relação às tarifas reflete-se numa série crescente de alertas das empresas:

A A Stellantis registou inesperadamente um preju√≠zo l√≠quido de 2,7 mil milh√Ķes de d√≥lares no primeiro semestre do ano, principalmente devido √†s tarifas dos EUA, √† reestrutura√ß√£o e √† queda nas remessas. Os volumes da empresa na Am√©rica do Norte ca√≠ram acentuadamente, sublinhando o custo tang√≠vel das restri√ß√Ķes comerciais.Avisos semelhantes de lucros reduzidos ou perdas crescentes foram emitidos pela Covestro, Solvay, Ericsson, Volvo e Renault.

ASML moderou as suas previs√Ķes de vendas face √† incerteza.

moderou as suas previs√Ķes de vendas face √† incerteza. A BASF, gigante qu√≠mica alem√£, registou uma queda acentuada nos lucros e reviu em baixa as suas perspetivas, destacando o enfraquecimento do lucro operacional e a queda nas vendas, em grande parte devido aos ventos contr√°rios das tarifas dos EUA e √† fraqueza da procura global.

Notavelmente, a fabricante de automóveis sueca Volvo está a reduzir a capacidade de produção na América do Norte, à medida que a procura diminui sob o peso das novas tarifas.

Esta noite, a gigante alem√£ de tecnologia SAP ‚ÄĒ um dos principais impulsionadores do desempenho do DAX ‚ÄĒ divulga os resultados trimestrais. Na sua atualiza√ß√£o mais recente, a SAP reportou crescimento no seu neg√≥cio de nuvem e um aumento na receita total, embora a administra√ß√£o permane√ßa cautelosa √† luz do ambiente comercial e econ√≥mico global.

Expectativas de lucros mais baixas desde o segundo trimestre





Fonte: Bloomberg Finance LP

As expectativas para o crescimento do EPS das empresas vulneráveis às tarifas têm sido constantemente revistas em baixa desde abril, no início do segundo trimestre. O contraste com o otimismo anterior é impulsionado pela incerteza económica e pelos riscos das tarifas.





Fonte: Bloomberg Finance LP

DE40 sob pressão: perspetivas técnicas

O índice alemão DE40 (DAX 40) caiu quase 1% na sessão de hoje. Um nível de suporte importante está em 24.000 pontos; uma quebra decisiva abaixo desse nível poderia acelerar a liquidação em direção a 23.500 pontos, o que coincide com os máximos históricas de março e representa uma retração da recuperação mais recente que se seguiu à liquidação pós-tarifas em abril.