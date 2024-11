Intuitive Machines dispara 19% antes de apresentar resultados 📈

A Intuitive Machines (LUNR.US), sediada nos EUA, especializada no fornecimento de hardware e software para apoiar a exploração lunar, apresentará amanhã os resultados financeiros do terceiro trimestre de 2024. Os investidores esperam que a receita da empresa aumente mais de 300% ano a ano para US $ 52 milhões, graças aos contratos governamentais, e que seu prejuízo por ação caia quase 50% para US $ 0.13 de US $ 0.22 no terceiro trimestre de 3. Wall Street está a comprar as ações da empresa, na esperança de a ver sair da dívida para a rentabilidade futura. Os investidores também esperam que a nova administração dos EUA esteja interessada em aumentar o seu envolvimento no negócio espacial, com a SpaceX de Elon Musk; o bilionário também deverá assumir um novo cargo na administração dos EUA, como Secretário de Eficiência do Departamento de DOGE. Um dia antes da divulgação dos resultados, as acções da empresa estão a subir 19%.

Em setembro, a Intuitive Machines ganhou um contrato para fornecer sistemas de comunicação e navegação, avaliado em até 4,83 milhões de dólares. Em agosto, por sua vez, a empresa registou um contrato avaliado em cerca de 117 milhões de dólares, que incluía a entrega de cargas científicas e tecnológicas que serão lançadas para o Pólo Sul da Lua; a empresa celebrou recentemente a aterragem bem sucedida do rover Nova-C, na Lua. A empresa afirmou também que a nova infraestrutura de hardware iria baixar o custo das missões à Lua, o que, tendo em conta o programa Artemis e a rivalidade com a China, poderia levar o seu negócio a um novo patamar. A empresa estreou no mercado de ações em 2021 e, até agora, suas ações, ao lado da fabricante de hardware espacial Redwire (RDW.US), estão se saindo melhor entre seus concorrentes. Durante a semana passada, o diretor da Intuitive e um dos acionistas significativos, Kamal Ghafarrian, vendeu mais de 596 mil ações da empresa. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app  Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.