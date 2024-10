Intuitive Machines dispara 53% derivado do contrato com a NASA📈

As ações da Intuitive Machines (LUNR.US) sobem hoje mais de 50% com o sinal da empresa no valor máximo. montante de $ 4.82 mil milhões de contrato da NASA para satélites de dados lunares. A capitalização de mercado atual da Intuitive Machines é de US $ 1.1 mil milhão, no entanto, uma grande quantidade de dívidas e diluição de acionistas terminou com uma grande queda de ações desde 2021.

Os analistas da Cantor Fitzgerald comentaram que este negócio é uma prova de que a empresa pode ganhar negócios a longo prazo e pode ser um catalisador para melhores sentimentos. A própria empresa considerou este negócio como um “ponto de inflexão” para as suas operações comerciais. A Intuitive Machines foi a primeira empresa norte-americana a liderar uma missão de carga espacial em fevereiro de 2024, e assinou outro acordo de entrega de carga espacial em agosto (no valor de US $ 117 milhões, para seis cargas úteis de pesquisa e tecnologia para o Polo Sul da Lua).

Fonte: xStation5