Investidores aguardam pelos resultados da Nvidia mas reciam sobre as perspectivas futuras📉

Relatórios recentes que revelam problemas de sobreaquecimento nas novas racks de servidores Blackwell da Nvidia fizeram com que as acções da empresa caíssem 3% no pré-mercado, para 137,92 dólares, lançando uma sombra sobre o próximo anúncio de resultados. O momento deste desafio técnico é particularmente significativo, uma vez que os investidores aguardam o relatório de lucros do terceiro trimestre da Nvidia dentro de dois dias.

Aspetos a considerar:

Os bastidores de servidores Blackwell com 72 chips enfrentam problemas de sobreaquecimento que exigem várias remodelações

Espera-se que os lucros do terceiro trimestre apresentem um crescimento de 81% das receitas em relação ao ano anterior, para 32,8 mil milhões de dólares

As acções subiram 186,7% até à data, apesar dos desafios actuais

As complicações de engenharia com o Blackwell, que envolvem sobreaquecimento ao ligar vários chips em racks de servidores, levantaram preocupações sobre potenciais atrasos na implementação. No entanto, a Nvidia caracterizou esses problemas como iterações de engenharia “normais e esperadas”, enfatizando sua colaboração contínua com provedores de serviços em nuvem. Esta perspetiva sugere que os problemas podem ser geríveis e não catastróficos.



A reação do mercado deve ser vista no contexto mais amplo da posição dominante da Nvidia no hardware de IA. A empresa continua a aumentar com êxito a produção dos seus actuais chips H100 e H200, mantendo a sua liderança no espaço das infra-estruturas de IA. Com uma quota de mercado prevista de 66% até 2026 e uma capitalização de mercado de 3,48 biliões de dólares, a força fundamental da Nvidia permanece intacta.

Volatilidade implícita após os resultados Fonte: Bloomberg

O próximo relatório de resultados será crucial para moldar o sentimento do mercado. Os analistas prevêem resultados excepcionais, mas os investidores estarão particularmente atentos aos comentários da administração sobre o calendário da Blackwell e à sua estratégia para enfrentar os desafios técnicos. O ambiente macroeconómico mais amplo, incluindo as políticas de taxas de juro da Reserva Federal, acrescenta outra camada de complexidade à avaliação do mercado. Os dados históricos implicam um movimento potencial de um dia de até 8,78%, com uma surpresa média de EPS de 14,41%.

Embora a reação imediata do mercado tenha sido negativa, as perspectivas a longo prazo para a Nvidia continuam a ser apoiadas por uma forte procura de infra-estruturas de IA, projectos soberanos de IA e expansões de centros de dados. A capacidade da empresa para manter a sua trajetória de crescimento e, ao mesmo tempo, resolver estes desafios técnicos será fundamental para manter a confiança dos investidores.

A resolução dos problemas do servidor Blackwell e o próximo anúncio de lucros provavelmente criarão volatilidade de preços a curto prazo. No entanto, a reação do mercado dependerá, em última análise, da capacidade da administração para demonstrar que estes desafios são, de facto, obstáculos normais ao desenvolvimento e não obstáculos significativos à estratégia de crescimento da Nvidia.

As ações da Nvidia estão a ser negociadas perto da retração de Fibonacci nos 23,6%.

Fonte: xStationÂ