Investir durante a incerteza. Como agir num mundo volátil?

Vivemos numa era de turbulência nos mercados financeiros- pandemias, conflitos militares, incerteza política, a iminente crise da dívida dos EUA e a rápida mudança das políticas económicas globais estão a levar os investidores a procurar formas de proteger o seu capital, sem deixarem de procurar obter retornos - mesmo em condições difíceis.

É justo dizer que, em tempos de incerteza, o número de cenários possíveis aumenta. Parafraseando um velho ditado: “Podem acontecer mais coisas do que aquelas que irão acontecer”. A gama de resultados potenciais é vasta, mas apenas um deles acabará por ocorrer. Além disso, mesmo o cenário mais provável nunca é garantido.

Naturalmente, os investidores continuam a tentar encontrar ativos que possam gerar lucros. O capital está sempre em movimento, à procura de retornos - independentemente do “clima” na economia ou na geopolítica. Assim, que estratégias e classes de ativos podem revelar-se eficazes em tempos de incerteza? Em que é que os investidores globais se estão a concentrar? Quais são as perspectivas para as principais classes de activos e o que devemos esperar para o futuro?

Ouro - Um porto seguro em tempos turbulentos

Há séculos que o ouro é visto como um símbolo de estabilidade - e os últimos anos só vieram reforçar essa reputação. Embora o ouro seja tradicionalmente visto como um porto seguro, a sua crescente correlação com os mercados bolsistas em determinados períodos levou alguns investidores a afastarem-se. Isto foi particularmente evidente em 2022, quando o ouro foi transacionado lateralmente no meio do aumento das taxas de juro globais. Apesar da sua reputação de proteção contra a inflação, foi precisamente durante um período de inflação elevada de várias décadas que muitos investidores retiraram lucros da mesa.

Desde então, a situação alterou-se significativamente. Os investidores regressaram ao ouro, impulsionados por preocupações geopolíticas, receios de guerras comerciais e crescente incerteza económica. Na bolsa COMEX, os volumes recorde de entregas físicas de ouro nos cofres dos EUA esvaziaram os stocks em Londres e na Suíça. Durante algum tempo, os investidores tiveram de esperar meses pelo cumprimento das entregas. O mercado físico continua apertado, o que poderá amplificar as reacções dos preços se a recuperação continuar.

Desde a escalada do conflito no Médio Oriente - e com a guerra na Ucrânia ainda em curso - os preços do ouro subiram, reagindo à crescente instabilidade global. Em março de 2025, o metal atingiu um máximo histórico, perto dos $3.100 por onça, alimentado ainda mais pela especulação em torno das políticas económicas de Donald Trump - especialmente o potencial para novas tarifas que poderiam abalar o comércio global. Acrescente a isso a crise da dívida dos EUA, que desafia a noção de estabilidade financeira global. Há mesmo discussões sobre a potencial revalorização do ouro como ativo de reserva dos EUA, o que poderia desencadear uma maior procura por parte dos bancos centrais. Nos últimos três anos, os bancos centrais compraram mais de 1.000 toneladas de ouro por ano. É provável que 2025 siga essa tendência.

Então, porquê o ouro?

Numa época em que os mercados financeiros tradicionais perdem a previsibilidade, o ouro é tratado como uma proteção contra o aumento da inflação e a desvalorização da moeda. Pode não gerar juros ou dividendos, mas tende a valorizar-se em tempos de caos, o que o torna um ativo atrativo para quem procura diversificar. E é importante lembrar: a oferta mundial de ouro é limitada. Embora a produção de ouro cresça cerca de 2% ao ano, isso é muito menos do que o crescimento da oferta monetária mundial. Além disso, face às manchetes de recessão e estagflação, muitos investidores sentem-se simplesmente inseguros em colocar o seu património em ativos de maior risco, como ações ou criptomoedas. Como resultado, o ouro torna-se frequentemente a primeira escolha de reserva de valor, e os ETFs tornam o acesso a ele mais fácil do que nunca.

O ouro está a ganhar principalmente em resposta à incerteza em torno da política comercial de Donald Trump. Historicamente, durante os numerosos eventos geopolíticos das últimas décadas, o ouro tende a valorizar-se a médio e longo prazo.

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Ações - Uma fuga para ativos defensivos

O mercado bolsista - em particular nos Estados Unidos - manteve-se sobreaquecido após o aparecimento do boom de investimentos em inteligência artificial (IA). As ações das maiores empresas tecnológicas do mundo subiram devido ao otimismo dos investidores em relação ao crescimento futuro e ao potencial de lucros ainda maiores.

No entanto, a realidade acabou por se impor: os lucros das empresas não corresponderam às elevadas expectativas. Agora, surgiu uma tendência clara nos mercados de ações - uma mudança de capital para as chamadas acções defensivas.

As ações defensivas pertencem a empresas cujos resultados financeiros são menos sensíveis aos ciclos económicos. Estas incluem normalmente sectores como:

Serviços de utilidade pública (energia e infra-estruturas)

Cuidados de saúde

Bens de consumo básicos (bens e serviços básicos)

A Alemanha - historicamente hesitante em assumir novas dívidas - está agora a aliviar as restrições fiscais. O país planeia investir 500 mil milhões de euros em infra-estruturas e, com o seu objetivo de despesas com a defesa a aproximar-se dos 3% do PIB, as despesas totais poderão atingir 1 bilião de euros nos próximos anos.

Ações europeias do setor da defesa em destaque

Na Europa, está a ser dada especial atenção às empresas relacionadas com a defesa. O potencial de aumento das despesas com a defesa na União Europeia - impulsionado pelo aumento das tensões geopolíticas - transformou este setor num íman para os investidores.

A UE poderá canalizar até 800 mil milhões de euros para iniciativas no domínio da defesa, sendo que 650 mil milhões de euros provenientes diretamente dos Estados-Membros (incluindo uma proposta para excluir as despesas militares dos limites da dívida), e um montante adicional de 150 mil milhões de euros potencialmente financiado através da emissão conjunta de dívida.

Crucialmente, este impulso de investimento poderia prosseguir independentemente de um abrandamento na procura dos consumidores europeus, refletindo uma mudança fundamental nas prioridades orçamentais.

Ações defensivas: Modestas nos períodos de expansão, resistentes nas tempestades

Embora as ações defensivas raramente ofereçam rendimentos espectaculares durante os mercados em alta, a sua estabilidade torna-se uma vantagem fundamental em tempos de incerteza. Os mercados europeus, em particular, podem beneficiar se os planos de investimento na defesa continuarem a acelerar. Nos próximos meses, os investidores avaliarão quais as empresas que poderão ser mais afetadas pelo aumento das tarifas. Uma coisa é certa: muitas empresas enfrentarão um aumento dos custos, e nem todas conseguirão compensá-los com um aumento das vendas- especialmente se os consumidores resistirem ao aumento dos preços.

Fonte: Bloomberg Finance L.P., XTB

Desde o início da guerra na Ucrânia, as ações das empresas europeias do setor da defesa tiveram um desempenho excecional - e, após a vitória de Donald Trump, essa tendência acelerou. Entretanto, o setor da defesa dos EUA teve um desempenho inferior. Porquê? O mercado está a apostar que a Europa aumentará as despesas com a defesa, independentemente do cenário global, impulsionado pelo aumento dos orçamentos da NATO e pelos riscos geopolíticos - especialmente se os EUA assinalarem uma possível retirada do continente.

Simultaneamente, o ressurgimento do isolacionismo americano e uma atenção renovada à disciplina fiscal lançam dúvidas sobre se os EUA continuarão a subsidiar fortemente os seus fornecedores de defesa. Também levanta questões sobre se todas as categorias de armas - incluindo as consideradas dispendiosas ou desactualizadas no contexto da guerra moderna - continuarão a receber apoio à produção.

Obrigações - Um bastião da preservação do capital

As obrigações- ou ETFs que proporcionam uma exposição indireta às mesmas - continuam a ser um componente essencial de qualquer carteira de investimentos bem equilibrada, especialmente em tempos de estabilidade do mercado. Oferecem um fluxo regular e previsível de rendimento através do pagamento de juros, o que permite um melhor planeamento financeiro.

As obrigações ajudam a estabilizar as carteiras, diversificando o risco. Muitas vezes, movem-se inversamente às ações, ajudando a reduzir a volatilidade global e a sensibilidade às oscilações do mercado.

As taxas de juro desempenham um papel crucial na formação do preço das obrigações, com uma relação inversa: quando as taxas sobem, os preços das obrigações descem e quando as taxas descem, os preços das obrigações sobem. Num ambiente estável, esta dinâmica é mais previsível, facilitando a gestão do risco.

Os prazos de vencimento mais longos significam uma maior sensibilidade às variações das taxas - e um maior risco para o detentor da obrigação. A escolha da maturidade correta ajuda a equilibrar o risco e o retorno. Os investidores podem equilibrar as suas carteiras utilizando estratégias como:

Laddering (compra de obrigações com maturidades escaladas)

(compra de obrigações com maturidades escaladas) Imunização (fazer corresponder a duração da carteira de obrigações ao horizonte de investimento)

Em períodos de estabilidade, as obrigações de alta qualidade oferecem uma base sólida, preservando o capital e gerando retornos amortecidos pela inflação.

Forex - As moedas como escudo defensivo

O mercado cambial (forex) é muitas vezes onde a incerteza surge primeiro. Durante as crises ou períodos de elevada tensão global, os investidores tendem a deslocar-se para as chamadas moedas “porto seguro”, como o dólar americano (USD), o iene japonês (JPY) ou o franco suíço (CHF).

O USD continua a ser a moeda de reserva dominante no mundo, embora o seu estatuto possa ficar sob pressão se uma administração republicana adotar políticas comerciais protecionistas agressivas.

O JPY, há muito associado a um crescimento lento, está a recuperar o seu apelo de moeda de refúgio. O recente crescimento do PIB, apesar do fraco consumo, o aumento dos salários e o sinal do Banco do Japão para retomar a subida das taxas reavivaram o interesse dos investidores no iene, após a turbulência de 2024.

O CHF continua a ser uma moeda de refúgio, apoiado pela neutralidade da Suíça e pela sua exposição limitada às guerras comerciais.

A cobertura cambial ou a utilização de contratos a prazo pode ajudar a proteger os investidores da desvalorização da moeda nacional. Basear as decisões de forex em fundamentos macroeconómicos também reduz o risco especulativo e favorece aqueles que têm um conhecimento mais profundo dos mesmos:

Ciclos económicos

Ações dos bancos centrais

Mudanças geopolíticas

O sucesso no mercado cambial depende muitas vezes da análise dos rendimentos das obrigações do Estado, que servem como barómetros do apetite pelo risco e das expectativas das taxas de juro - ambos influenciam fortemente a procura de moeda.

Dito isto, o forex continua a ser um mercado altamente dinâmico e volátil, onde cada comunicado macroeconómico e declaração do banco central pode mover os preços. Reflexos rápidos, experiência e aprendizagem contínua são essenciais para navegar nesta arena em rápida evolução.

Rendimentos das Obrigações do Tesouro a 10 anos no Japão e nos E.U.A. (em cima), e USD/JPY vs. Yield Spread (em baixo).

Fonte: xStation5

Bitcoin - Uma proteção contra a deflação?

A Bitcoin continua a dominar as manchetes dos jornais. Porquê? Ganhos surpreendentes em 2024 e uma nova administração dos EUA que parece estar nos estágios iniciais de apoiar todo o setor de criptomoedas. Está a lançar as bases para políticas que poderiam impulsionar diretamente uma nova procura de Bitcoin.

Como a criptomoeda mais antiga, a Bitcoin detém uma posição bem estabelecida no ecossistema de blockchain e pode receber um status único como um ativo estratégico dos EUA. Como resultado, o interesse especulativo poderia crescer - mesmo que a volatilidade dos preços permaneça alta.

A oferta de Bitcoin está limitada a 21 milhões de BTC, com mais de 19,84 milhões já extraídos. A sua conceção deflacionária torna-a estruturalmente diferente das moedas fiduciárias - frequentemente “desvalorizadas” pelos bancos centrais. Durante mais de uma década, a Bitcoin tem servido como reserva de valor ao longo do tempo, atraindo utilizadores, especuladores e detentores de longo prazo - muitos dos quais a vêem como ouro digital.

Embora a Bitcoin se comporte frequentemente como um ativo de alto risco, há períodos em que supera o desempenho das ações ou mesmo do ouro, quebrando temporariamente as correlações com os mercados tradicionais. Por esta razão, a Bitcoin pode servir como um ativo estratégico de baixa afetação numa carteira “all-weather” destinada a combinar o potencial de crescimento com ativos não correlacionados.

Historicamente, o preço da Bitcoin tem sido influenciado por ciclos de redução para metade de quatro anos, durante os quais é comum uma volatilidade extrema. Os investidores que utilizam ETPs (como ETCs ou ETNs) para ganhar exposição podem incluir a Bitcoin como parte de uma estratégia de diversificação a longo prazo- aceitando uma maior volatilidade a curto prazo em troca de uma vantagem assimétrica.

O papel crescente da Bitcoin não é apenas especulativo. Está a evoluir para um sistema de pagamentos alternativo significativo, gerindo atualmente volumes de transações comparáveis aos da Mastercard e da Visa. Foi concebida como um contrapeso à moeda fiduciária e, atualmente, a Bitcoin serve um propósito real em países onde a confiança no governo é fraca ou os sistemas bancários estão subdesenvolvidos.

ETFs - Diversificação num formato simples

Os Exchange-Traded Funds (ETFs) tornaram-se uma das ferramentas de investimento mais populares, especialmente em tempos de incerteza. Ao proporcionar exposição a índices inteiros em vez de ações individuais, os ETFs ajudam a reduzir o risco específico de cada empresa.

Em tempos de incerteza, os ETFs setoriais que visam os chamados setores defensivos são particularmente atrativos. Estes incluem:

Saúde

Energia

Bens de consumo básicos

Serviços públicos

Estes setores tendem a ser resistentes durante as recessões, uma vez que fornecem bens e serviços essenciais que os consumidores têm menos probabilidades de cortar.

Além disso, durante as tensões geopolíticas, os ETF relacionados com a defesa ganham popularidade, uma vez que o aumento das despesas militares tende a impulsionar o desempenho do setor.

Para além dos ETF baseados em ações, os investidores podem também considerar os ETF de obrigações, tanto de curto como de longo prazo. Uma vez que as obrigações de mais longa duração são mais sensíveis às expectativas de taxas de juro, em períodos de incerteza, os ETF de obrigações de mais curta duração podem proporcionar um desempenho mais estável.

Além disso, os ETF podem oferecer estratégias de carteira prontas a usar em todas as classes de ativos. Por exemplo, o ETF Vanguard Lifestrategy 80/20 atribui 80% a ações e 20% a obrigações, o que facilita a diversificação dos investidores sem ter de gerir cada posição individualmente.

Por último, os ETF não se limitam a ações ou obrigações. Os ETC oferecem exposição ao ouro, enquanto os ETN permitem o investimento indireto em Bitcoin- oferecendo um acesso diversificado a ativos não tradicionais, sem os custos de armazenamento e custódia frequentemente associados à detenção de ouro físico.

Contratos de futuros - cobertura em ação

Os contratos de futuros são um dos instrumentos mais utilizados para cobrir uma carteira contra movimentos adversos do mercado. O mecanismo de cobertura envolve a tomada de uma posição oposta à já detida numa carteira. Por exemplo, um investidor que detenha um cabaz de ações S&P 500 e receie uma queda a curto prazo pode abrir uma posição curta em futuros S&P 500 em vez de vender toda a carteira.

Os futuros são também favorecidos pelo capital especulativo devido à alavancagem que oferecem, o que amplifica tanto os ganhos como as perdas potenciais.

Gerir a volatilidade em tempos de incerteza

À medida que a previsibilidade do mercado cai e as tensões geopolíticas alimentam a volatilidade, os futuros estão a voltar cada vez mais à atenção. Servem tanto como ferramentas de proteção do capital como instrumentos de gestão ativa do risco.

Os contratos de futuros permitem que os investidores tomem posições sobre a subida e a descida dos preços de quase todas as classes de ativos - ações, mercadorias, obrigações ou divisas- sem possuírem o ativo subjacente. Esta acessibilidade torna-os muito versáteis em ambientes de incerteza.

A gama de futuros inclui todas as principais classes de ativos - e não só. Por exemplo:

Os investidores podem cobrir a volatilidade do mercado de ações dos EUA através do índice VIX .

através do . Na Europa, o Índice de Volatilidade EURO STOXX 50 oferece uma cobertura comparável para a exposição a ações europeias.

oferece uma cobertura comparável para a exposição a ações europeias. Os investidores mais experientes podem mesmo cobrir-se contra choques de política monetária utilizando futuros sobre taxas de juro, protegendo as carteiras de movimentos bruscos nas avaliações de obrigações ou ações desencadeados por decisões do banco central.

É importante notar que a cobertura não se destina a gerar lucros- o seu objetivo é limitar as perdas potenciais. A negociação de futuros é uma estratégia exigente que requer conhecimentos técnicos e resiliência psicológica. A alavancagem permite retornos significativos com um capital relativamente pequeno, mas também aumenta o risco: pequenos movimentos do mercado podem levar a lucros desproporcionados ou a perdas rápidas.

Devido a esta dupla natureza, os futuros atraem ambos:

Investidores avessos ao risco que procuram proteção contra as quedas do mercado, e

que procuram proteção contra as quedas do mercado, e Especuladores que procuram oportunidades de alto risco e alta recompensa.

VIX e medo do mercado: uma relação inversa

O índice VIX, que acompanha a volatilidade no mercado acionista dos EUA, está inversamente correlacionado com o índice S&P 500. Como mostra o gráfico, cada pico ascendente no VIX corresponde normalmente a uma venda do mercado no S&P 500.

Fonte: XTB Research

Conclusão: Investir em tempos de incerteza

Investir em tempos de incerteza é uma arte de equilibrar a proteção do capital com o potencial de retorno.

O aumento da volatilidade pode criar oportunidades de lucro extraordinárias - mas também amplia o risco de perdas.

O ouro brilha como um porto seguro,

como um porto seguro, As ações defensivas e os ETFs oferecem estabilidade,

oferecem estabilidade, As obrigações protegem o capital das quedas do mercado,

protegem o capital das quedas do mercado, O Forex e os futuros permitem uma gestão ativa e estratégica do risco.

A chave para navegar em mercados voláteis é a diversificação e o alinhamento das estratégias com os objetivos individuais e a tolerância ao risco. Em tempos tempestuosos como os atuais, a cautela e a flexibilidade são os maiores aliados do investidor.

O hype da IA enfrenta o seu primeiro teste real

Enquanto o boom do investimento em IA está a ser testado, o ouro (linha amarela) subiu cerca de 20% desde o início do ano, passando de cerca de 2.600 dólares no final de dezembro/início de janeiro para 3.150 dólares por onça atualmente. Em contraste, o índice US100 (futuros do Nasdaq 100) caiu cerca de 10%, uma vez que o sentimento dos investidores em relação às ações tecnológicas dos EUA deteriorou-se, em especial no que diz respeito a nomes relacionados com a IA.