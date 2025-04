Lagarde: "Não vemos uma recessão na área do euro". EURUSD sobe 0,25% 🇪🇺

EURUSD retorna acima de 1,148 após comentários da Presidente do BCE, Christine Lagarde: “Não vemos uma recessão na área do euro.”

Pontos-chave das últimas declarações de Christine Lagarde à CNBC:

O processo de desinflação está no caminho certo, e a meta de 2% deve ser alcançada em 2025.

As decisões do BCE serão “extremamente dependentes de dados”, independentemente de continuarem ou pausarem os cortes nas taxas de juros.

As tarifas têm um impacto negativo no crescimento económico, enquanto o seu efeito na inflação continua a ser uma questão em aberto.

Lagarde descreveu a recente apreciação do euro como “contraditória”, considerando a postura dovish da política monetária da zona do euro em contraste com a postura hawkish dos EUA. No entanto, os seus comentários positivos sobre a economia da zona euro ajudaram a moeda a interromper a queda de hoje, especialmente em contraste com as revisões em baixa das previsões de crescimento global.

A força do euro, no entanto, não se reflete no sentimento do mercado acionista europeu (Stoxx 600: -0,25%).

Fonte: xStation5