📉 Libra em sell-off

O sell-off no mercado obrigacionista pressiona também o par GBPUSD 1%❗️ O GBPUSD entrou em sell-off após as fortes quedas registadas também no mercado de obrigações do Tesouro do Reino Unido, que levou as yields a 30 anos para o seu nível mais elevado desde 1998 (5,66%). No início da sessão, o GBPUSD foi o par menos volátil do G10, com a libra a mostrar uma forte resistência à recuperação do dólar. O sell-off nas obrigações arrastou a taxa para o seu nível mais baixo desde 7 de agosto (logo abaixo de 1,339). Os compradores conseguiram recuperar parte das perdas, puxando GBPUSD de volta para 1,34, ligeiramente acima do limite inferior da consolidação atual. Fonte: xStation5 Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Taxas de rendibilidade das obrigações do Tesouro do Reino Unido a 30 anos (“Gilts”). Fonte: Bloomberg Finance LP Os custos dos empréstimos a longo prazo no Reino Unido subiram para o seu nível mais elevado desde 1998, reflectindo as preocupações dos investidores quanto às perspectivas económicas do país, incluindo a inflação persistente, o aumento da dívida pública e as dúvidas quanto à capacidade do governo para conciliar as regras orçamentais com o crescimento económico. Além disso, os mercados vêem cada vez mais o risco de a Chanceler Rachel Reeves ser forçada a aumentar os impostos ou a efetuar cortes mais profundos nas despesas no orçamento de outono, com os rendimentos das obrigações a indicarem condições de financiamento mais restritivas. Os recentes comentários de Reeves incluíram, entre outras coisas, um imposto inesperado sobre os bancos, mas o financiamento de serviços públicos e projectos de infra-estruturas ainda fracos exigirá provavelmente reformas mais profundas e novas fontes de receita - tópicos que o Partido Trabalhista evitou durante a última campanha. O atual primeiro-ministro Keir Starmer comprometeu-se a liderar o Partido Trabalhista nas próximas eleições. A libra retomou os seus valores em meados de julho, juntamente com as crescentes expectativas de um corte de taxas em setembro nos EUA e de novas pressões inflacionistas no Reino Unido, o que impulsionou os títulos de dívida pública britânicos de médio prazo. Fonte: xStation5

