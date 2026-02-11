A prata (SILVER) está a subir mais de 3% hoje, ultrapassando os $83 por onça. Ontem, Donald Trump argumentou que os EUA devem manter as taxas de juros mais baixas do mundo, e afirmou que o dólar tem sido “manipulado” durante anos, mantendo-o excessivamente forte. Há vários fatores que têm apoiado a prata: inventários apertados de prata em Londres, geopolítica (Trump ameaçou implantar um segundo porta-aviões mais perto do Irã) e especulação sobre cortes agressivos nas taxas dos EUA. A procura de metais físicos está a aumentar, apesar das expectativas de um abrandamento do consumo industrial e de jóias. O Silver Institute prevê que o investimento em prata física aumentará 20% para um máximo de três anos próximo de 227 milhões de onças, após três anos consecutivos de declínio. A procura industrial deverá cair 2% para cerca de 650 milhões de onças , o nível mais baixo em quatro anos. O maior obstáculo deverá vir do segmento solar (fotovoltaico) , onde os fabricantes estão a optar cada vez mais por substitutos para os dispendiosos componentes à base de prata. Mesmo assim, a eletrificação em curso da economia global deverá continuar a apoiar uma procura industrial mais ampla até ao final da década - com os centros de dados e o sector automóvel a compensarem potencialmente parte da fraqueza da energia fotovoltaica.

, atingindo o nível mais baixo dos últimos seis anos. Espera-se que a queda seja impulsionada principalmente pela , embora possa ser parcialmente amortecida pela , onde o Silver Institute observa um aumento do interesse em . Olhando para 2026, espera-se que a procura total ainda exceda a oferta, mesmo que a oferta atinja um recorde de 1,05 mil milhões de onças (aumento de 1,5% a/a). O défice de mercado previsto é de cerca de 67 milhões de onças. O grupo Heraeus sublinhou que é provável que a elevada volatilidade dos metais persista no meio da crescente especulação tanto no Ocidente como na China. Também observou que os ETFs absorveram recentemente uma parte significativa da pressão de venda - sugerindo que o apetite dos investidores de retalho para comprar prata permanece firme. A procura de ouro para investimento também tem vindo a aumentar: os preços do ouro subiram mais de 500% ao longo da última década, enquanto o índice do dólar americano está a oscilar perto dos mínimos de 11 anos. Prata (D1) A prata está a testar a média móvel exponencial de 50 sessões, que muitas vezes atua como um limite entre a dinâmica de baixa e de alta. Uma quebra acima dos $92/oz pode abrir a porta para os $100/oz. Por outro lado, uma queda abaixo dos US $ 80 / onça sugeriria que os vendedores ainda estão no controle e podem continuar a limitar as tentativas de alta. Fonte: xStation5

