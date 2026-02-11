Mercados acionistas: As ações asiáticas subiram ligeiramente, apoiadas pelos ganhos do índice Kospi 0,8% e pelo Hang Seng que subiu 0,3%. EUA: as declarações de Hammack e Logan, da Fed, foram bastante hawkish, contrariando a narrativa de uma rápida flexibilização das políticas. Hoje, todas as atenções estão viradas para o NFP, às 13:30h. China: Os dados da inflação revelaram um crescimento mais fraco do IPC e uma deflação persistente dos produtores, enquanto o yuan se manteve estável graças às medidas do PBoC. Os dados da inflação chinesa para janeiro de 2026 mostraram um crescimento do IPC de 0,2% a/a (abaixo da previsão de 0,4% a/a e após 0,8% em dezembro), com os preços ao produtor (PPI) caindo 1,4% a/a (ligeiramente mais suave do que o esperado -1,5% e após -1,9% em dezembro). Austrália: O dólar australiano atingiu novos máximos face às principais moedas, na sequência dos comentários hawkish do RBA e das expectativas de novas subidas das taxas de juro. Hauser, do RBA, reiterou que a inflação é demasiado elevada com restrições visíveis da oferta; após a subida da taxa na semana passada para 3,85%, os mercados estão a prever uma probabilidade de 70% de um novo aumento para 4,10% em maio. Pouco antes da abertura do mercado na Europa, várias empresas apresentaram os seus resultados trimestrais: ABN Amro (Q4 2025): Receita 2,26 mil milhões de euros abaixo da previsão (2,29 mil milhões de euros), lucro 410 milhões de euros abaixo das expectativas (497 milhões de euros), NII 1,67 mil milhões de euros acima da estimativa, NII prevista para 2026 em 6,4 mil milhões de euros abaixo do consenso.

Heineken (ano fiscal de 2025): Lucro operacional ajustado de € 4,39 mil milhões ligeiramente acima das expectativas (€ 4,37 mil milhões), volume de cerveja -1,2% melhor do que o previsto (-2,48%), dividendo € 1,90 de acordo com as estimativas, previsão de crescimento do lucro operacional para 2026 na faixa de +2% a +6%.

Dassault Systèmes (Q4 2025): Receita não-IFRS € 1,68 mil milhõesabaixo das expectativas (€ 1,74 mil milhões), crescimento ex-FX +1% vs. previsão +3,49%, margem operacional 37% perto das estimativas (37,3%), previsão Q1 2026 ex-FX +1-5%.

Siemens Energy (T1 2026): Receita de 9,68 mil milhões de euros abaixo da previsão (9,83 mil milhõesde euros), lucro antes de one-offs de 1,16 mil milhões de euros acima das expectativas (992 milhões de euros), pedidos de 17,61 mil milhões de euros bem acima das estimativas (14,17 mil milhões de euros), confirmação da previsão de vendas do ano fiscal +11-13%.

Commerzbank (Q4 2025): Receita € 3,14 mil milhões acima da previsão (€ 3,07 mil milhões), lucro líquido € 737 milhões melhor do que o esperado (€ 629 milhões), lucro operacional € 1,07 mil milhões acima das estimativas (€ 1,01 mil milhões), NII € 2,05 mil milhões de acordo com as previsões, lucro líquido previsto para 2026 acima de € 3,2 mil milhões (est. € 3,41 mil milhões). No mercado Forex, estamos a assistir a uma dinâmica semelhante à observada ontem. O iene japonês tem atualmente o melhor desempenho, subindo em relação à maioria das moedas mundiais. As moedas dos antípodas também estão a ter um desempenho relativamente bom. O dólar americano continua a estar sob a maior pressão de baixa. Os metais preciosos estão atualmente a registar ganhos ligeiros, mas estes não são movimentos extraordinários, considerando a dinâmica geral das mudanças recentes. A PRATA está a subir 2,1% e o OURO está a subir 0,66%. A Bitcoin está a cair 2,3% e volta a testar a zona dos $67.000. Fonte: xStation

