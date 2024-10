Matérias-primas em destaque - Petróleo, Ouro, Prata e Cobre (21.05.2024)

Petróleo (Crude) O petróleo tem tido uma reação limitada aos riscos associados à situação no Médio Oriente.

O petróleo está caindo em direção a um nível de apoio significativo em torno de $78 por barril.

Vale a pena notar que a capacidade de produção da OPEP permanece elevada.

Ao mesmo tempo, a produção no Irão continua elevada em comparação com os últimos anos, mas as exportações estão a diminuir.

A próxima reunião da OPEP+ terá lugar em junho, e o mercado espera que os cortes de produção adicionais sejam mantidos, embora isso possa não ser totalmente avaliado pelo mercado.

Os inventários de petróleo dos EUA permanecem significativamente abaixo da média de 5 anos, e o potencial de redução da produção num futuro próximo, juntamente com a acumulação de reservas estratégicas, poderá levar a uma nova diminuição dos inventários de petróleo. Os inventários de petróleo dos EUA permanecem abaixo da média de 5 anos. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB As exportações de petróleo do Irão estão a diminuir. Vale a pena lembrar que o principal comprador do petróleo iraniano é a China. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Olhando para a correlação variável entre o número de plataformas de perfuração nos EUA e a produção de petróleo, teoricamente, os produtores americanos podem ter dificuldade em manter uma produção tão elevada a curto prazo. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Ouro: O ouro registou um forte aumento no início desta semana devido à incerteza em torno da situação no Médio Oriente e ao aumento das expectativas de cortes nas taxas de juro nos EUA.

No entanto, os banqueiros da Reserva Federal não indicaram que um dado sobre a inflação alteraria a sua perceção da tendência da inflação.

As posições em aberto no mercado de metais preciosos atingiram um valor de 215 mil milhões de dólares.

O ouro está a seguir o seu comportamento máximo dos últimos anos. Se esta tendência se mantiver, ainda são possíveis novos aumentos, especialmente durante um período de expectativas elevadas de cortes nas taxas de juro nos EUA.

Após a recente recuperação do ouro desde o início de maio, os ETFs começaram a comprar ouro, o que representa o maior aumento desde março deste ano. Os ETF começaram a comprar ouro, o que poderá ser um fator-chave para a continuação de um novo mercado em alta dos metais preciosos. No entanto, de momento, estas compras são limitadas. O posicionamento no COMEX não sofreu grandes alterações recentemente, mas as posições longas na Bolsa de Xangai estão a aumentar fortemente. As posições líquidas estão no seu ponto mais alto desde 2020. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB O ouro está a mover-se em linha com o seu comportamento máximo de 5 anos. Isto pode sugerir uma consolidação nas próximas 2 semanas, mas depois uma continuação de fortes aumentos, particularmente em torno da sessão 130-150 do ano. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Prata: O aumento dos preços da prata tem sido impulsionado em grande parte pela incerteza sobre a produção global de minério de cobre. A maior parte da produção de prata ocorre com a extração de minério de cobre

Além disso, a procura de prata continua a crescer, principalmente devido à energia fotovoltaica, o que deverá conduzir a um quarto grande défice consecutivo no mercado

O rácio ouro-prata caiu para a sua média móvel de 10 anos. Olhando para a média de 20 anos, a avaliação da prata aos níveis actuais do preço do ouro deveria ser de 35 dólares por onça, enquanto a média de longo prazo do rácio de preços sugere que a prata poderia atingir os 45 dólares por onça se os preços do ouro se mantiverem inalterados O rácio ouro-prata tem estado a consolidar há mais de 2 anos entre 79 e 90 pontos. Teoricamente, os mercados em alta dos metais preciosos significam que a prata ou a platina devem ganhar mais fortemente do que o ouro numa determinada fase do ciclo. O rácio de preços indica que podemos estar apenas no início deste ciclo e sugere, pelo menos, uma queda para perto dos 68 pontos. Isto daria uma avaliação de 35 dólares por onça para a prata, com os preços do ouro a manterem-se nos 2.400 dólares por onça. Por outro lado, em 2500 já está em US $ 36,7 por onça. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB A prata já está a valorizar 28% este ano e recuperou da sazonalidade. No entanto, o comportamento máximo dos últimos 5 anos mostra que este não é, de todo, o maior aumento que registámos recentemente. Em geral, a sazonalidade indica aumentos em torno de 130-150 sessões por ano. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB A prata deu um sinal fraco de sobre-compra na média de 100 períodos, mas ainda não é um sinal forte na média de 1 ano. Ainda está longe de ser sobre-comprada na média de 5 anos. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Cobre O mercado do cobre está a viver uma situação em que existem grandes preocupações quanto à oferta futura, ao mesmo tempo que a procura é limitada

Os stocks nas bolsas de todo o mundo e na China continuam elevados. As acções de crédito na China estão a um nível baixo

Ao mesmo tempo, porém, a potencial aquisição da Anglo American pela BHP pode ameaçar reduzir a oferta disponível de minério de cobre a nível mundial

O mercado registou um aumento significativo do posicionamento positivo em relação ao cobre

O número de posições abertas para os metais industriais a nível mundial está estimado em 227 mil milhões de dólares, o nível mais elevado de que há registo

Muitos comentadores do mercado indicam que este aumento maciço é mais especulativo do que relacionado com o mercado real. A procura é bastante fraca, enquanto a oferta permanece elevada.

No entanto, as perspectivas a longo prazo para o mercado do cobre indicam que o preço poderia mesmo ser duplicado, sem o correspondente investimento em minas, dado o forte aumento do mercado, devido à procura proveniente das novas tecnologias ou dos carros eléctricos Os inventários de cobre nas bolsas continuam elevadas, o que mostra que a procura continua limitada. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB As posições especulativas sobre o cobre estão a subir para níveis extremamente elevados, embora ainda estejam aquém dos picos de 2021. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB





