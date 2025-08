McDonald's recupera das quedas recentes após os resultados apresentados 📊

A McDonald's publicou os seus resultados para o segundo trimestre de 2025, que foram, em grande parte, melhores do que as expectativas consensuais. A empresa registou um crescimento nas vendas impulsionado por novas parcerias, incluindo com o filme Minecraft, que ajudou a reacender o interesse pela cadeia de fast food. Ao n√≠vel das vendas compar√°veis (referindo-se a restaurantes abertos h√° pelo menos 13 meses), a empresa registou um aumento de 3,8% em rela√ß√£o ao ano anterior. Isto marca uma continua√ß√£o da melhoria do sentimento em compara√ß√£o com um decl√≠nio de 1% no mesmo per√≠odo de 2024. √Č tamb√©m um valor significativamente superior ao crescimento de 2,49% previsto pelo consenso. O impulso foi apoiado principalmente pelos mercados internacionais, onde as vendas compar√°veis aumentaram 4% em rela√ß√£o ao ano anterior. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Estas tend√™ncias levaram a um aumento final das receitas de 5% em rela√ß√£o ao ano anterior, para 6,8 mil milh√Ķes de d√≥lares. Devido a uma maior propor√ß√£o das receitas internacionais neste trimestre, tamb√©m se verificou um efeito positivo no resultado operacional, que aumentou 11% em rela√ß√£o ao ano anterior, para 3,23 mil milh√Ķes de d√≥lares. Ap√≥s contabilizar as varia√ß√Ķes no mercado cambial (o d√≥lar enfraqueceu em rela√ß√£o a uma cesta de moedas em compara√ß√£o com o 2T24), o lucro operacional aumentou 8% em rela√ß√£o ao ano anterior. Isso tamb√©m afetou o lucro por a√ß√£o, que totalizou US$ 3,14 e aumentou 12% em rela√ß√£o ao ano anterior (+10% em rela√ß√£o ao ano anterior ap√≥s o ajuste pelos efeitos cambiais). A mensagem geral dos resultados trimestrais continua positiva, mas para os investidores, a quest√£o principal ser√° se a empresa conseguir√° manter um crescimento s√≥lido das receitas nos trimestres seguintes sem vincular os resultados a modas passageiras, eventos ou descontos significativos. Nos √ļltimos trimestres, a McDonald's impulsionou particularmente as receitas e o volume de vendas atrav√©s de promo√ß√Ķes, visando clientes cuja procura √© altamente el√°stica em fun√ß√£o das varia√ß√Ķes de pre√ßo. RESULTADOS FINANCEIROS DO 2¬ļ TRIMESTRE DE 2025 Vendas compar√°veis: +3,8% vs. -1% em rela√ß√£o ao ano anterior; previs√£o de +2,49%

6,84 mil milh√Ķes de d√≥lares, +5,4% YoY; previs√£o 6,7 mil milh√Ķes de d√≥lares Lucro operacional: 3,23 mil milh√Ķes de d√≥lares, +11% YoY ¬† Gr√°fico da McDonald's (D1) Depois de atingir o seu n√≠vel mais baixo desde janeiro, em meados de junho, as a√ß√Ķes da McDonald's t√™m apresentado uma tend√™ncia ascendente h√° quase dois meses. O aumento de aproximadamente 2,7% ap√≥s os resultados da empresa empurrou o pre√ßo das a√ß√Ķes para o primeiro n√≠vel de resist√™ncia importante ap√≥s a consolida√ß√£o da semana passada, definido pela retra√ß√£o de Fibonacci de 61,8 perto de US$ 306. A quebra deste n√≠vel pode fornecer argumentos fortes para que os comprodadores continuem a tend√™ncia, especialmente √† luz de um potencial cruzamento ascendente das m√©dias m√≥veis exponenciais pela EMA20 (linha amarela clara no gr√°fico). Fonte: xStation

