GBPUSD recupera antes da decisão do BoE

Prevê-se que o Banco de Inglaterra reduza as taxas de juro, mas a persistência da inflação representa um desafio significativo

Dados macroeconómicos mistos criam um enigma

O Banco de Inglaterra já tinha dado sinais de cautela quanto à flexibilização da política monetária em reuniões anteriores, e os dados recentes vieram complicar ainda mais as perspectivas. A inflação tem vindo a aumentar desde o outono passado, com a leitura de junho de 3,6% a exceder mais uma vez as expectativas do BoE. Isto sugere que o último relatório sobre a inflação terá de ter em conta uma trajetória de preços mais elevada, especialmente porque as expectativas de inflação estão agora visivelmente acima do atual nível de inflação. Os preços persistentemente elevados dos produtos alimentares também contribuíram para um aumento das expectativas de inflação entre as famílias britânicas, um desenvolvimento que é motivo de preocupação para os decisores políticos e limita a margem para uma flexibilização mais agressiva.

Em contrapartida, registou-se um aumento gradual do desemprego, que subiu para 4,7% contra uma previsão de 4,6%, a par de um abrandamento do crescimento dos salários. A economia também está a abrandar; de acordo com as estimativas da Bloomberg, o segundo trimestre terminou com um crescimento marginal do PIB de +0,1%, significativamente abaixo da previsão anterior do BoE de 0,25%. Os dados oficiais do segundo trimestre serão divulgados na segunda quinzena de agosto.





A inflação mantém-se a um nível nitidamente elevado. Embora a dinâmica salarial esteja a diminuir, continua a ser elevada, o que contribuiu para o enraizamento da inflação de base. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Pressões inflacionistas numa economia enfraquecida

Os dados concretos criam um conflito de interesses para o banco central. O Comité de Política Monetária enfrenta o risco simultâneo de um aumento sustentado da inflação (em especial devido ao efeito dos alimentos e a um potencial aumento dos preços da energia) e de um enfraquecimento notório das perspectivas económicas. Além disso, a atual incerteza geopolítica (relações comerciais com os EUA) e as taxas alfandegárias moderadamente mais baixas do que o previsto (embora continuem a restringir a procura de produtos britânicos) oferecem uma melhoria marginal das previsões a médio prazo, mas deixam em dúvida o cenário de “aterragem suave”.

A decisão do BoE e a potencial divisão de votos

O consenso do mercado sugere que o Banco de Inglaterra optará por um corte de 25 pontos de base na taxa de juro, levando a taxa de juro principal para 4,00%. É provável que haja uma votação dividida, com alguns proponentes de cortes maiores (por exemplo, Swati Dhingra, Alan Taylor) a juntarem-se potencialmente à maioria que apoia um ritmo mais moderado de flexibilização e a votarem a favor de uma redução de 25 pontos de base. Espera-se também um sinal claro de que quaisquer potenciais medidas futuras (em setembro ou novembro) não são um dado adquirido. É provável que o Banco Central Europeu assinale a sua disponibilidade para manter o atual ritmo de flexibilização trimestral, mas sublinhará a sua dependência em relação aos dados que vierem a ser disponibilizados.





A maioria dos membros do comité é atualmente mais dovish, embora haja potencialmente até quatro membros neutros com uma classificação de 0, de acordo com a Bloomberg. Esperam-se hoje sete votos a favor de um corte nas taxas, mas um número menor poderia ser interpretado pelo mercado como um sinal hawkish. Fonte: Bloomberg Economics





O mercado já fixou o preço da redução da taxa de juro de hoje, mas a próxima só deverá ocorrer em dezembro. Fonte: Bloomberg Finance LP

Principais cenários e reações do mercado

O cenário de base pressupõe um corte de 25 pb nas taxas e uma retórica cautelosa. Tal deverá estabilizar a libra e conduzir a uma ligeira correção dos rendimentos. Por outro lado, se um maior número de votos for a favor da manutenção das taxas, isso poderá levar a um maior fortalecimento da libra e a um aumento dos rendimentos, o que também poderá prejudicar o mercado acionista. No entanto, se houver um consenso total para um corte nas taxas, poderá ser um sinal negativo para a libra, embora o BoE corra o risco de um aumento significativo nas expectativas de inflação.

Resumo e perspectivas para GBPUSD

A decisão de agosto do Banco de Inglaterra irá provavelmente seguir o caminho de um corte moderado, mantendo a mensagem central: “a política monetária continua a depender dos dados, e os cortes serão graduais e cautelosos”. A chave para os mercados será o tom da comunicação. Se o BoE assinalar uma pausa mais longa nas novas decisões (saltando os cortes de setembro e novembro), isso poderá levar a um novo fortalecimento da libra.

As perspectivas a curto prazo para a GBP mantêm-se relativamente neutras. O mercado está atualmente a prever mais dois cortes até ao final do ano, com um nível-alvo ligeiramente inferior a 3,5% em meados de 2026. No entanto, a sensibilidade às surpresas da inflação e aos dados do mercado de trabalho permanecerá elevada, pelo que qualquer desvio do cenário previsto pelo mercado poderá desencadear alterações mais significativas na avaliação dos ativos britânicos.

O par GBPUSD encontra-se atualmente num nível de resistência crítico em torno de 1,3400. Uma quebra acima deste nível pode levar a um teste da zona 1,35-1,37. Tal movimento também seria apoiado por uma potencial incerteza em relação ao dólar, caso Trump decida nomear um substituto para o membro do Conselho da Reserva Federal Kugler, que poderia ser um forte candidato a um novo presidente. A libra, no entanto, pode ser travada pela clara redução das posições longas líquidas, que são atualmente negativas. Uma posição dovish do BoE (todos os membros votando a favor de um corte ou indicando a necessidade de mais cortes) poderia levar a uma recuperação dos níveis atuais para 1,31-1,32.





Fonte: xStation5