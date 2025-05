Membros do Fed comentam sobre a economia e a política monetária dos EUA🏛️ EURUSD ganha 0,6%

Comentários dos membros da Reserva Federal Schmid (Fed): Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app “Ao tomar decisões sobre política monetária, a Fed deve avaliar cuidadosamente quanto peso atribuir aos dados secundários.”

“Nos próximos anos, a Fed deve considerar seriamente como e quando utilizar o seu balanço.”

“Esperamos que a Fed esteja a aproximar-se de uma curva de rendimentos mais estabilizada e normalizada.”

“Nada de bom acontece quando as taxas de juro atingem o limite inferior zero. Reduzir as taxas de volta a zero provavelmente significaria que estamos a enfrentar uma crise.” Musalem (Fed): “O mundo após a pandemia é fundamentalmente diferente do que era antes. Há, no máximo, uma chance em cinco de que a taxa de política monetária do Fed se aproxime de zero novamente.”

“O PIB está próximo do seu potencial, o mercado de trabalho está próximo do pleno emprego e a inflação permanece acima da meta.”

“Já podemos ver os resultados dos investimentos em IA refletidos nos dados do PIB.”

“Os líderes empresariais estão a tentar descobrir como gerir a incerteza em torno das cadeias de abastecimento, dos inventários e da inflação.” Goolsbee (Fed): “Ainda são possíveis cortes nas taxas de juros num horizonte de 10 a 16 meses.”

“Apesar da volatilidade, sinto que os fundamentos da economia continuam sólidos; se não fossem as tarifas e a incerteza, as taxas poderiam eventualmente cair.”

“As taxas de juros ainda estão dentro dos intervalos históricos. Se surgir uma crise sobre a estabilidade fiscal dos EUA, as taxas podem subir.”

“As preocupações com a estabilidade financeira são atualmente exageradas.”

“Se os rendimentos de longo prazo estiverem a subir, isso pode afetar diretamente a atividade económica real e seria levado em consideração na análise do Fed.”

“Há preocupação de que os dados estejam atrasados e que os próximos relatórios possam revelar consequências mais graves das medidas já tomadas.”

“Se as tarifas resultarem num efeito de estagflação, esse seria o pior cenário para o banco central.”

“No curto prazo, o Fed precisa esperar que a poeira assente — até lá, o nível para tomar medidas é mais elevado.”

“As empresas estão preocupadas que os anúncios contínuos de tarifas possam perturbar as cadeias de abastecimento e criar pressão ascendente sobre os preços.”

“Tarifas ao nível de 50% representariam uma séria ameaça para as cadeias de abastecimento.”

“Uma tarifa de 50% sobre a UE seria uma magnitude totalmente diferente das condições atuais.”

"As empresas estão a dizer ao Fed que querem consistência nas políticas antes de tomar decisões importantes — CNBC."

