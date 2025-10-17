Mercados europeus caem com preocupações com o sistema bancário

- A queda nos índices europeus (1–2%) foi causada por preocupações crescentes com a qualidade dos empréstimos nos bancos regionais dos EUA e uma aversão global ao risco.
Na sexta-feira, os índices bolsistas europeus registaram uma queda acentuada, recuando entre 1% e 2%. No entanto, estas quedas não foram provocadas por dados macroeconómicos locais, mas sim por preocupações crescentes com a situação do setor bancário nos Estados Unidos. Sinais negativos relativos à qualidade das carteiras de empréstimos de alguns bancos regionais norte-americanos (incluindo Zions, Jefferies e Western Alliance) provocaram um aumento da aversão ao risco global e uma fuga dos investidores para ativos considerados seguros.
Ao mesmo tempo, foram divulgados os dados finais da inflação para a zona do euro, que se alinharam com as estimativas anteriores. O IPC subiu para 2,2% em relação ao ano anterior, um aumento em comparação com o mês anterior (2,0%), enquanto a inflação subjacente permaneceu estável em 2,3% em relação ao ano anterior, sem alterações em relação à leitura anterior. Apesar dos resultados esperados, o mercado cambial permaneceu indiferente e a taxa de câmbio EUR/USD não mostrou nenhuma reação significativa.
A falta de volatilidade no euro-dólar sugere que os investidores não veem atualmente a inflação como o principal impulsionador do mercado. O tema dominante continua a ser o setor bancário e os riscos sistémicos relacionados. Além disso, a incerteza política em França — embora o primeiro-ministro tenha sobrevivido a um voto de desconfiança — mina a confiança na situação fiscal do país, o que não contribui para a estabilidade do sentimento do mercado europeu.
Neste ambiente, o euro perde terreno, enquanto o dólar ganha atratividade como porto seguro.
Sem novos impulsos do BCE ou da Fed e sem surpresas nos dados macroeconómicos, a taxa de câmbio EUR/USD pode permanecer dentro de uma faixa limitada de flutuações. A atenção do mercado está atualmente a mudar da inflação para os riscos potenciais decorrentes do setor financeiro — e estes serão fundamentais para a direção das cotações no futuro próximo.
Volatilidade atualmente observada no mercado europeu mais amplo.
Os futuros do DAX estão a cair hoje, principalmente sob pressão do sentimento negativo relacionado com problemas nos bancos regionais dos EUA. O índice está a perder valor, mostrando um claro enfraquecimento do apetite pelo risco dos investidores no setor financeiro. O gráfico mostra um declínio após um período de ganhos sólidos, com o DAX a quebrar abaixo da média móvel exponencial (EMA) de 50 dias e a testar a EMA de 100 dias. Os principais níveis de suporte, como a EMA de 50 e 100 dias, estão sob pressão, e mantê-los será importante para a estabilização do mercado e uma possível reversão da tendência. Se o DAX não conseguir se manter acima dessas médias, isso pode sinalizar novas quedas no curto prazo.
Notícias da empresa:
As ações da Continental (CON.DE) subiram 8% após o Deutsche Bank elevar a sua recomendação para a empresa, destacando resultados melhores do que o esperado no terceiro trimestre, principalmente devido ao forte desempenho na divisão de pneus. O banco também elevou o preço-alvo de € 63 para € 65, apontando para a resiliência do segmento de pneus, que, graças a um mix de produtos favorável e preços estáveis, compensou as quedas de volume e os desafios externos, como tarifas e pressões cambiais. Os resultados do terceiro trimestre de 2025 superaram as previsões em termos de lucros, fluxos de caixa e margens globais do grupo. O segmento de pneus, com receitas de cerca de 3,5 mil milhões de euros, permaneceu estável em relação ao ano anterior, apesar de uma queda de volume de cerca de 1%. A margem EBIT ajustada nesta divisão foi de 14,3%, significativamente acima do consenso de 13%, o que se traduz numa vantagem de cerca de 10% em relação às previsões.
As ações do Deutsche Bank (DBK.DE) caíram 5,8% em meio a uma liquidação global de ações bancárias provocada por preocupações com a qualidade do crédito dos bancos regionais dos EUA. Ontem, a Zions Bancorporation reportou uma perda de US$ 50 milhões em dois empréstimos, e a Western Alliance entrou com uma ação judicial por fraude, o que despertou preocupações dos investidores sobre os padrões de crédito no setor bancário.
As ações das gigantes alemãs de defesa Rheinmetall (RHM.DE) e RENK (R3NK.DE) estão em queda em resposta ao anúncio da reunião entre os presidentes Trump e Putin. Os investidores temem que as negociações possam levar a uma redução do conflito na Ucrânia, afetando negativamente a procura por equipamentos militares e, consequentemente, limitando as receitas das empresas do setor de defesa.
