Mercados europeus sobem de forma ligeira enquanto aguardam o PCE dos EUA

A sessão de hoje nas bolsas europeias começou com uma nota positiva. Os contratos futuros na maioria dos principais índices estavam em alta, indicando um otimismo moderado entre os investidores. O DAX alemão também abriu em território positivo, sugerindo que o mercado está a tentar manter o impulso positivo, apesar da recente turbulência geopolítica e das correções nos EUA. As avaliações dos contratos estão a subir cerca de 0,1-0,2%. O líder do crescimento hoje é a Espanha, cujo índice IBEX35 está a subir cerca de 0,6% na onda de bons dados macroeconómicos. No cenário global, os investidores estão a analisar as últimas decisões do governo de Donald Trump. O presidente dos EUA anunciou a introdução de tarifas adicionais, desta vez afetando principalmente o setor farmacêutico. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Fonte: Bloomberg Finance LP Na própria Alemanha, o índice DAX é hoje apoiado principalmente pelo setor financeiro e pelas empresas industriais, que beneficiam da melhoria do sentimento no mercado em geral. No lado negativo, destaca-se o setor tecnológico, que pesa sobre o índice e limita o seu potencial de crescimento. Dados macroeconómicos: Os dados mais recentes da Espanha revelaram-se um destaque positivo para os mercados europeus. O PIB do último trimestre cresceu mais do que os economistas esperavam, apoiando a narrativa da resiliência da economia da zona euro, apesar das tensões comerciais globais. PIB (t/t) (2.º trimestre): 0,8% (previsão 0,7%; anteriormente 0,6%)

PIB (a/a): 3,1% (previsão 2,8%; anteriormente 2,8%) No entanto, os investidores continuam cautelosos, aguardando as publicações da tarde do outro lado do oceano. O dado chave será a inflação do PCE – a medida preferida da Reserva Federal. A leitura pode fornecer pistas sobre o caminho futuro das taxas de juro. A atenção do mercado também será atraída para as leituras do sentimento do consumidor e as expectativas de inflação da Universidade de Michigan, que podem confirmar ou minar a força da procura interna dos EUA. DE40(D1) Fonte: xStation5 O gráfico mostra que a concretização do padrão duplo topo está a tornar-se cada vez mais improvável. O preço testou na linha do pescoço, o que enfraqueceu o potencial de queda e interrompeu a pressão de oferta adicional. Um suporte técnico adicional continua a ser a média EMA100, que estabiliza as cotações e reforça a barreira defensiva para os compradores. O cenário base para as próximas sessões parece ser a entrada numa fase de consolidação. O seu intervalo provável é determinado pelos níveis de retração FIBO de 23,6 a 50. Apenas a quebra de um desses limites pode fornecer um sinal direcional mais forte. Notícias da empresa: Alten (ATE.FR) — A empresa francesa publicou resultados que superaram as expectativas para o lucro operacional. As ações subiram 1,8% na abertura. Volkswagen (VOW1.DE) — A gigante automotiva alemã está a interromper a produção em uma de suas fábricas de carros elétricos. As ações caíram 2%. Daimler (DTH.FE) — A fabricante de caminhões caiu mais de 5% após o anúncio de novas tarifas dos EUA que afetam os caminhões.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.