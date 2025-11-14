3 mercados a acompanhar na próxima semana (14.11.2025)

A retomada das operações do governo significa o retorno à publicação de dados macroeconómicos. De acordo com membros da administração Trump, alguns dos relatórios atrasados podem ser divulgados na próxima semana. Ao mesmo tempo, a reabertura do governo não reduziu a incerteza do mercado, o que está a pesar sobre o Bitcoin e a apoiar os preços do ouro. Por esse motivo, vale a pena ficar de olho no US100, GOLD e BITCOIN. US100 Na quarta-feira, 12 de novembro, o governo dos EUA encerrou oficialmente a paralisação mais longa da história. De acordo com Kevin Hassett, diretor do Conselho Económico Nacional dos EUA, o escritório de estatísticas (BLS) publicará os dados atrasados do mercado de trabalho, embora em um âmbito limitado. O relatório de setembro já foi preparado e poderá ser divulgado esta semana. A publicação dos dados atrasados coincide com a primeira correção mais profunda nos índices e ações de tecnologia desde abril. Uma das razões para a correção é a diminuição das expectativas de um corte nas taxas de juro na reunião do Fed em dezembro. Os relatórios de trabalho atrasados podem alterar esta perspetiva, razão pela qual vale a pena monitorizar o índice US100 nos próximos dias. OURO Os preços do ouro estão a aproximar-se silenciosamente do seu pico histórico, perto de 4360 USD por onça. A incerteza do mercado global continua elevada e a procura não está a diminuir. Curiosamente, o entusiasmo dos investidores de retalho também arrefeceu, o que pode ser visto, por exemplo, no número de pesquisas no Google. Bitcoin As criptomoedas estão a passar por uma crise de curto prazo impulsionada pela liquidação no mercado de ações dos EUA e pela redução da exposição dos investidores de longo prazo. No último mês, os investidores de longo prazo (que mantêm suas posições por mais de seis meses) venderam um total de mais de 850.000 Bitcoins. O preço do BTC caiu para o seu nível mais baixo desde o início de maio de 2025, e o mercado está a passar por um medo extremo comparável aos mercados em baixa anteriores. Por outro lado, ainda há muitos desenvolvimentos potencialmente positivos no horizonte. A reabertura do governo também significa a continuação do trabalho na legislação que regula o mercado. A volatilidade certamente não diminuirá nos próximos dias, e é por isso que valerá a pena monitorizar o Bitcoin e outras criptomoedas.



