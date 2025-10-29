Meta apresenta queda de 8% apesar do forte crescimento da receita 🔎

Principais conclusões O forte aumento nas vendas foi ofuscado por um encargo único de US$ 16 mil milhões e pelo aumento dos gastos com IA



Excluindo esse efeito, a Meta afirmou que o lucro líquido teria sido de US$ 18,6 mil milhões, com um lucro por ação de US$ 7,25



As ações da Meta caíram cerca de 8% no mercado após o fechamento da bolsa.

A Meta Platforms (META.US) reportou um impressionante crescimento da receita no terceiro trimestre, impulsionado pela forte procura por publicidade e maior participção dos utilizadores, alimentado por ferramentas alimentadas por IA no Facebook, Instagram e WhatsApp. A receita aumentou 26% em relação ao ano anterior, para $51,2 mil milhões, bem acima das expectativas do mercado. No entanto, os resultados foram ofuscados por uma despesa fiscal não recorrente e não monetária de $15,9 mil milhões relacionada com a implementação da lei norte-americana “One Big Beautiful Bill”, que elevou a taxa efetiva de imposto da empresa para 87% e reduziu significativamente o seu lucro reportado. Excluindo este efeito, a Meta afirmou que o lucro líquido teria sido de 18,6 mil milhões de dólares, com um EPS de 7,25 dólares, mostrando uma clara melhoria em relação ao ano anterior. A empresa observou que a alteração fiscal reduz as obrigações fiscais futuras nos EUA, embora tenha deprimido temporariamente os resultados do trimestre atual. Principais resultados financeiros (3.º trimestre de 2025): Receita: $51,24 mil milhões (+26% em relação ao ano anterior) — acima do consenso de $49,36 mil milhões

$51,24 mil milhões (+26% em relação ao ano anterior) — acima do consenso de $49,36 mil milhões EPS: $1,05 contra $6,68 esperados — impactado por uma carga fiscal única de $15,9 mil milhões

$1,05 contra $6,68 esperados — impactado por uma carga fiscal única de $15,9 mil milhões Receita operacional: $20,54 mil milhões (+18% ano a ano)

$20,54 mil milhões (+18% ano a ano) Margem operacional: 40% (contra 43% no ano anterior)

40% (contra 43% no ano anterior) Lucro líquido: $2,71 mil milhões (−83% ano a ano, devido ao impacto fiscal)

$2,71 mil milhões (−83% ano a ano, devido ao impacto fiscal) Impressões de anúncios: +14% a/a; preço médio dos anúncios: +10% a/a

+14% a/a; +10% a/a Utilizadores ativos diários (família de aplicações Meta): 3,54 mil milhões (+8% a/a)

3,54 mil milhões (+8% a/a) Despesas de capital (CapEx): 19,37 mil milhões de dólares

19,37 mil milhões de dólares Fluxo de caixa livre (FCF): 10,6 mil milhões de dólares As ambições da IA impulsionam os gastos Os gastos de capital aumentaram para $19,4 mil milhões, refletindo o investimento acelerado em centros de dados e infraestrutura de inteligência artificial. O CEO Mark Zuckerberg afirmou que o Meta Superintelligence Labs tem um «futuro brilhante» e reafirmou o objetivo de longo prazo da empresa de construir sistemas avançados de IA e óculos inteligentes de última geração. A Meta elevou sua previsão de CapEx para o ano inteiro de 2025 para $70-72 mil milhões (de $66-72 mil milhões), citando a crescente demanda por poder de computação. Para 2026, espera-se que os gastos sejam “significativamente maiores”, principalmente devido à expansão da infraestrutura de dados, compras de chips de IA e aumento da contratação de técnicos. Perspectivas e reação do mercado Para o quarto trimestre de 2025, a Meta projeta receitas entre $56 e $59 mil milhões, em linha com o consenso do mercado de $57,3 mil milhões. A diretora financeira Susan Li alertou que as despesas operacionais e de capital aumentarão significativamente em 2026, à medida que a Meta expande a sua infraestrutura de IA e aumenta a remuneração do pessoal técnico. Apesar dos sólidos fundamentos do negócio, a combinação da despesa fiscal única e do aumento das despesas enfraqueceu o sentimento dos investidores. As ações da Meta caíram cerca de 8% no mercado após o encerramento da bolsa.

