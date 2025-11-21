MicroStrategy em dificuldades? Ações caíram 67% em relação aos máximos ✂

As ações preferenciais da MicroStrategy caíram quase 7,0% e 13,5% este mês, devido à deterioração do sentimento no mercado de criptomoedas. Como resultado, a queda nas ações preferenciais levanta questões sobre a capacidade da empresa para continuar a financiar a compra de Bitcoin e cumprir as obrigações de dividendos pagos em dinheiro. O prémio da empresa, que historicamente permitiu à Strategy (MSTR.US) levantar capital de forma mais económica do que comprar Bitcoin diretamente, tem vindo a diminuir constantemente desde meados de 2025 (mNAV = EV/BTC detido). O rácio mNAV Basic (capitalização bolsista / BTC detida) caiu abaixo de 1, o que significa que a capitalização de mercado total da empresa é agora inferior ao valor da Bitcoin que detém aos preços atuais. O JPMorgan também alertou que a MicroStrategy poderá ser removida dos principais índices MSCI, o que poderia desencadear saídas de 2,8 a 8,8 mil milhões de dólares. As ações da MSTR caíram 10% esta semana, 55% nos últimos seis meses e 60% face ao ano anterior - uma queda muito mais acentuada do que a própria Bitcoin, que recuou 32% em relação ao seu pico. As ações estão a ser negociadas perto das mínimas das últimas 52 semanas, num contexto de elevada volatilidade. A empresa continua a angariar capital através de novas emissões de ações preferenciais, mas os custos crescentes de financiamento e o risco de remoção dos índices permanecem fatores de risco importantes para os investidores. No curto prazo, o elemento mais importante parece ser travar o declínio do Bitcoin. A estratégia não enfrenta uma ameaça de liquidez, dado que as obrigações de dívida mais próximas só vencem em 2027 (uma pequena parte), com o restante nos anos seguintes.

