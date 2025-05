Minutas da FOMC: O que podemos esperar

A divulgação das atas da reunião de maio do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) ainda hoje está a atrair a atenção dos investidores, embora um pouco ofuscada pelo tão aguardado relatório trimestral da Nvidia. No entanto, os participantes do mercado estarão atentos aos detalhes para obter mais orientações sobre o rumo futuro da política monetária dos EUA. A Reserva Federal manteve as taxas de juro inalteradas na sua reunião de maio, sublinhando a crescente incerteza económica, resultante em grande parte da política comercial dos EUA e dos riscos crescentes para a inflação e o emprego. Pontos-chave a serem observados pelos mercados: Espera-se que a ata revele um consenso generalizado entre os membros da Fed sobre a manutenção da estratégia de “esperar para ver” – uma postura cautelosa, com decisões futuras dependentes dos dados macroeconómicos que forem divulgados.

Os detalhes sobre as projeções atualizadas para a inflação e o desemprego para 2025, que podem ter sido revistos em alta e as discussões sobre o impacto das tarifas sobre a expansão económica estarão em destaque.

A Fed não tem pressa em implementar cortes nas taxas; os mercados estão a precificar a primeira flexibilização potencial apenas para o segundo semestre do ano, com um movimento inicial possível em setembro.

A Fed não teria tido oportunidade de comentar a recente decisão da Moody's de rebaixar a classificação de crédito dos EUA. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app Os mercados estão atualmente a prever um primeiro corte potencial nas taxas para setembro, com uma probabilidade implícita de 77%. Embora uma medida em julho tenha sido anteriormente discutida, a significativa incerteza em torno das tarifas adiou as expectativas para uma flexibilização inicial. As novas projeções de inflação previstas para junho serão um contributo importante para a direção do mercado. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Implicações para o dólar e Wall Street O dólar americano tem sido negociado de forma mista nas últimas semanas. No entanto, observou-se uma mudança desde o início desta semana; após os recentes ganhos do EURUSD, o par recuou para a marca de 1,1300. O dólar está a valorizar-se amplamente hoje em relação à maioria das moedas, incluindo o iene, onde as preocupações dos investidores estão a aumentar devido ao aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro. Os rendimentos do Tesouro dos EUA também permanecem elevados, refletindo a incerteza sobre as perspetivas fiscais dos EUA. Os diferenciais de rendimento permanecem relativamente estáveis. Embora os rendimentos nos EUA e na Europa tenham diminuído recentemente, num contexto de maior estabilidade, os rendimentos nos EUA permanecem em níveis elevados devido à significativa incerteza. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB O EURUSD recuou pela segunda sessão consecutiva e está a testar o suporte no limite inferior do seu recente canal de tendência ascendente. Fonte: xStation5 Impacto no mercado acionista As ações norte-americanas recuperaram uma parte significativa das suas perdas no ano até à data, embora continuem suscetíveis à incerteza em torno das tarifas comerciais e das perspetivas de crescimento económico. As atas do FOMC podem funcionar como um catalisador para a volatilidade de curto prazo; no entanto, o principal evento do dia é, sem dúvida, a divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2025 da Nvidia. Resultados sólidos e uma perspetiva positiva da fabricante de chips provavelmente reforçariam a confiança dos investidores na recente recuperação de Wall Street, embora deva ser observado que a Nvidia continua a se destacar com os indicadores de crescimento e as projeções para o futuro mais sólidos entre as “Sete Magníficas” do setor de tecnologia. O índice US100 está a testar máximos recentes, refletindo a evolução dos preços da Nvidia. Fonte: xStation5

