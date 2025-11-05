Minutas da reunião do BoJ 🚩USDJPY recupera

As minutas da última reunião do Banco do Japão indicaram que as taxas de juro reais no Japão permanecem muito baixas e que é possível uma subida das taxas em se os dados o apoiarem. Abaixo estão os principais excertos da reunião: Os membros concordaram que persiste um elevado nível de incerteza relativamente à evolução da política comercial e ao seu impacto na economia.

um relativamente à evolução da política comercial e ao seu impacto na economia. Vários membros consideram que a atual orientação da política monetária deve ser mantida , a fim de melhor avaliar os efeitos das alterações da política comercial na economia nacional, nos mercados externos e nos preços.

, a fim de melhor avaliar os efeitos das alterações da política comercial na economia nacional, nos mercados externos e nos preços. Um membro afirmou que o Banco do Japão deveria apoiar a economia através da política monetária , uma vez que o crescimento pode abrandar temporariamente devido ao impacto das tarifas dos EUA.

, uma vez que o crescimento pode abrandar temporariamente devido ao impacto das tarifas dos EUA. Outro membro observou que não seria demasiado tarde para analisar mais atentamente os dados concretos antes de prosseguir com o processo de normalização da política.

antes de prosseguir com o processo de normalização da política. Um participante sublinhou que as condições para uma subida das taxas estão a ser gradualmente reunidas , embora o Banco Mundial deva evitar surpreender os mercados com uma medida antecipada.

, embora o Banco Mundial deva evitar surpreender os mercados com uma medida antecipada. Outro membro sugeriu que poderia ser uma boa altura para retomar as subidas das taxas , uma vez que já passou mais de meio ano desde a última, embora possa ser prudente esperar dada a incerteza quanto à extensão do abrandamento nos EUA.

, uma vez que já passou mais de meio ano desde a última, embora possa ser prudente esperar dada a incerteza quanto à extensão do abrandamento nos EUA. Um membro salientou a importância de prever com razoável certeza - com base nos lucros das empresas e nos dados preliminares das negociações salariais - que a recente tendência de aumentos salariais não será interrompida.

Outro participante propôs que o BoJ ajustasse as taxas de juro a um ritmo constante , com base num vasto leque de informações previstas a curto prazo, incluindo os lucros do primeiro semestre das empresas e as suas perspectivas para o ano inteiro.

, com base num vasto leque de informações previstas a curto prazo, incluindo os lucros do primeiro semestre das empresas e as suas perspectivas para o ano inteiro. Um membro afirmou que o adiamento de uma subida das taxas poderia proporcionar maior clareza sobre as perspectivas económicas dos EUA , embora o custo da espera aumentasse gradualmente.

, embora o custo da espera aumentasse gradualmente. Alguns membros discutiram a relação custo-benefício de esperar mais , citando a longa experiência do Japão com a deflação.

, citando a longa experiência do Japão com a deflação. Um membro salientou que é adequado manter condições monetárias acomodatícias enquanto as expectativas de inflação não estiverem suficientemente ancoradas.

Alguns membros observaram que os lucros dos exportadores têm atualmente um amortecedor contra o impacto das tarifas dos EUA , acumulado durante os últimos anos de um iene fraco.

, acumulado durante os últimos anos de um iene fraco. Outro participante acrescentou que o efeito das tarifas dos EUA tem sido menor do que o esperado e é improvável que descarrile a economia do Japão. Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.