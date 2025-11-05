Calendário económico: Dados importantes na Europa e nos EUA (05.11.2025)

Na Europa, os investidores estão principalmente concentrados nas leituras do PMI para o sector dos serviços em Espanha, Itália, França, Alemanha, Suécia e em toda a zona euro. Estes dados ajudarão a avaliar a atual situação económica da região, a dinâmica do sector dos serviços e os potenciais riscos para o crescimento económico. Os mercados acompanharão o PMI no contexto das tendências globais, particularmente no sector dos serviços, que é sensível a alterações na procura e no sentimento dos consumidores. Por outro lado, nos Estados Unidos, a atenção do mercado está centrada no relatório de emprego do ADP para o sector privado e no índice de serviços do ISM. Estas publicações fornecerão informações sobre o mercado de trabalho e a atividade empresarial na economia, o que é especialmente importante no contexto do atual encerramento do governo dos EUA, que acrescenta incerteza e maior volatilidade aos mercados financeiros. A temporada de lucros das empresas dos EUA também ainda está em curso, influenciando ainda mais as flutuações nos sectores tecnológico e financeiro. Os mercados irão analisar atentamente estas publicações para avaliar tanto as condições económicas actuais como as potenciais implicações para a política monetária nos próximos meses. Indicadores mais fortes do que o esperado poderão aumentar o apetite pelo risco e apoiar os ativos cíclicos, enquanto que leituras mais fracas poderão aumentar a aversão ao risco e impulsionar a procura de ativos de refúgio, como as obrigações do tesouro ou o franco suíço. Calendário de hoje 08:00 Alemanha - Encomendas Industriais para setembro s.a. (m/m): real 1,1% (previsão 1%; anterior -0,4%)

n.s.a. (y/y): 1.5%

w.d.a. (y/y): real -4,3% (anterior 2,1%) 08:45 França - Produção Industrial m/m para setembro: 0,1% (anterior -0,7%) 09:00 República Checa - IPC preliminar (outubro) m/m: 0,3% (anterior -0,6%)

y/y: 2,3% 09:15 Espanha - PMI Serviços (outubro): 54,6 (anterior 54,3) 09:30 Suécia - Decisão sobre a taxa de juro (novembro): 1,75% (inalterado) 09:45 Itália - PMI de Serviços (outubro): 53 (anterior 52,5) 09:50 França - PMI de Serviços Financeiros (outubro): 47,1 (anterior 48,5) 09:55 Alemanha - PMI de Serviços Financeiros (outubro): 54,5 (anterior 51,5) 10:00 Zona Euro - PMI de Serviços Financeiros (outubro): 52,6 (anterior 51,3) 10:00 Itália - Vendas a retalho s.a. m/m (setembro): 0,2% (anterior -0,1%) 10:30 Reino Unido - PMI de Serviços Financeiros (outubro): 51,1 (anterior 50,8) 11:00 Zona Euro - Índice de Preços no Produtor PPI (setembro) m/m: -0,1% (anterior -0,3%)

y/y: -0,2% (anterior -0,6%) 11:00 Alemanha - Discurso público do Presidente do Bundesbank Joachim Nagel 13:00 EUA - Pedidos de hipoteca (semanal): 7.1% 14:00 Hungria - Actas da reunião do NBH (outubro) 14:15 EUA - Relatório de emprego ADP (outubro): 28k (anterior -32k) 15:45 EUA - PMI de Serviços Financeiros (outubro): 55.2 (anterior 54.2) 16:00 EUA - Relatório de Serviços ISM (outubro) Índice de Serviços ISM: 50,7 (anterior 50)

Índice de atividade empresarial: 49.9

Índice de Emprego (ISM Serviços): 47.2

Índice de Preços Pagos: 69.4 16:00 Polónia - Declaração do MPC (novembro) 16:30 EUA - Variação semanal dos inventários de petróleo (semanal) Variação do Petróleo : +1 milhão de barris (anterior -6,86 milhões de barris)

Variação da Gasolina: -1,1 milhões de barris (anterior -5,94 milhões de barris)

Destilados Variação: -2 milhões de barris (anterior -3,36 milhões de barris)

