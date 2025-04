Minutas do BCE: Zona Euro continua a mostrar abrandamento nos preços

EURUSD sobe na sequência da publicação das actas da reunião de março do BCE, que confirmam a abordagem gradual do banco central à flexibilização monetária. O relatório indica que a inflação continua a progredir em direção ao objetivo de 2%, apesar de enfrentar a pressão dos preços da energia e dos efeitos salariais persistentes. O Conselho do BCE salienta uma abordagem cautelosa relativamente a novos ajustamentos de política, dadas as elevadas incertezas globais e a recente evolução orçamental na zona euro. No entanto, a maioria das observações pode estar desactualizada na sequência dos anúncios tarifários de ontem. Principais destaques da ata: Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Evolução dos mercados financeiros Os mercados da zona euro demonstram uma melhoria do sentimento de risco, com as ações europeias a superarem as suas congéneres norte-americanas pela primeira vez em quase uma década

As surpresas dos dados económicos tornaram-se positivas em fevereiro, atingindo o nível mais elevado desde abril de 2024

Os participantes no mercado esperam uma trajetória gradual de flexibilização monetária, com menos cortes nas taxas previstos para 2025

As condições financeiras abrandaram substancialmente desde finais de 2023, embora os recentes aumentos das taxas de rendibilidade a longo prazo possam compensar parcialmente esta tendência Perspectivas económicas e da inflação A inflação global diminuiu para 2,4% em fevereiro, contra 2,5% em janeiro

A inflação da energia desceu de 1,9% para 0,2%, enquanto a inflação dos serviços registou uma moderação de 3,9% para 3,7%

A maioria dos indicadores sugere que a inflação irá estabilizar em torno do objetivo de médio prazo de 2%

As projecções dos especialistas do BCE prevêem que a inflação atinja 2,3% em 2025, antes de descer para 1,9% em 2026 e 2,0% em 2027

O crescimento dos salários continua a moderar-se, com o crescimento dos salários negociados a diminuir para 4,1% no 4.º trimestre de 2024 Aumento das incertezas O Conselho do BCE registou uma “incerteza excecional” descrita como “multidimensional” (política, geopolítica, relacionada com o comércio e orçamental)

O protecionismo comercial dos EUA cria ventos contrários significativos para a economia mundial

O potencial aumento das despesas com a defesa na zona euro poderá ter impacto nas perspectivas orçamentais

Projecções de crescimento revistas em baixa para 0,9% em 2025 e 1,2% em 2026 Perspectivas políticas O BCE baixou as taxas de juro directoras em 25 pontos base, com a taxa da facilidade permanente de depósito a passar de 2,75% para 2,50%

O Conselho do BCE alterou a sua linguagem de “a política monetária permanece restritiva” para “a política monetária está a tornar-se significativamente menos restritiva”

As futuras decisões sobre as taxas continuarão a ser tomadas numa base de reunião a reunião, sem qualquer compromisso prévio relativamente a uma determinada trajetória das taxas

Os decisores políticos sublinham que tanto um corte como uma pausa continuam a ser opções para a reunião de abril, dependendo dos dados que forem chegando As actas reflectem a determinação do BCE em navegar num cenário económico complexo, assegurando simultaneamente a estabilização da inflação em 2% a médio prazo, mas com uma vigilância acrescida relativamente aos potenciais riscos de subida da inflação decorrentes de tensões geopolíticas, conflitos comerciais e políticas orçamentais expansionistas.

