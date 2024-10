⏬NATGAS cai 2.5%

As temperaturas altas nos EUA estão a reduzir o consumo

O gás natural continua as suas fortes quedas (-2,5% hoje). Ontem, a tentativa de recuperação falhou, embora ainda hoje vejamos testes das médias de 50 e 100 períodos perto do nível de $ 2,45. Um pouco abaixo, há suporte na forma da retração Fibo de 38,2 e a linha de tendência ascendente ao nível de $2,37/MMBTU. Vale a pena notar que antes dos últimos 3 rollovers houve uma pressão descendente sobre o preço. O atual rollover do contrato de novembro para o contrato de dezembro será o penúltimo rollover ascendente. A partir do contrato de janeiro até aos contratos de verão, assistiremos a um retrocesso.

Parece haver ainda a possibilidade de um movimento semelhante ao do ano passado, quando se registou uma subida acentuada de 10% após a mudança de contrato. No entanto, as descidas começaram no início de novembro, que é quando se prevê a primeira descida de inventário. Esta, no entanto, poderá ocorrer mais tarde do que a sazonalidade sugeriria, tendo em conta as perspectivas meteorológicas.

Com o fim da época de arrefecimento, as temperaturas mais elevadas indicam que a procura de gás devido à procura de aquecimento poderá ser baixa a curto prazo. Uma perspetiva mais longa de 2 semanas também mostra a continuação de temperaturas elevadas. Fonte: Bloomberg Finance LP

Nas últimas semanas, temos assistido a um aumento menor das acções do que o sugerido pela sazonalidade. Agora, no entanto, o ganho voltou à faixa de 5 anos, e há uma chance de que os ganhos de estoque possam se aproximar do nível de 100 bcf nas próximas 2-3 semanas. Em vista disso, é altamente provável que, com o início efetivo da estação de aquecimento, comecem também maiores quedas de preços.

Os inventários cresceram menos do que o esperado durante a maior parte das férias. Agora, no entanto, a situação está a voltar ao normal, o que poderá exercer uma pressão descendente sobre o gás nas próximas semanas. Fonte: Bloomberg Finance LP

Após a sessão de amanhã, haverá uma troca do contrato de futuros de novembro para o contrato de dezembro. O contrato de dezembro está a ser negociado cerca de 0,4 dólares mais alto. Assim, existe a possibilidade de uma abertura perto do nível de $2,8/MMBTU na sexta-feira. Se o cenário do ano passado se repetir, pode-se contar com um aumento para o nível de $3-3,2 USD/MMBTU nas próximas sessões, e, em seguida, se o tempo continuar a ser bom, as quedas podem começar de acordo com a sazonalidade. No entanto, não se pode excluir um cenário em que a pressão descendente seja mantida após o lançamento, o que pode resultar numa tentativa de fechar a lacuna. Então, o intervalo de movimento descendente será de pelo menos US $ 0,3-0,4.