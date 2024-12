⏬NATGAS cai perto de 3%

Previsões mostram aumento de temperaturas

Os preços do gás perderam quase todo o impulso dos preços que ocorreu no início desta semana. Os preços do gás abriram perto de US $ 3,3 / MBTU no início desta semana, mas hoje a diferença de alta foi fechada e os preços estão testando em torno de US $ 3,0 / MBTU. O aumento do preço do gás desde o início desta semana esteve relacionado com o consumo de gás bastante substancial nos EUA. Não se pode excluir que os preços sofram novamente uma pressão ascendente quando os dados do inventário forem publicados na quinta-feira. Por outro lado, as previsões para as próximas semanas indicam temperaturas significativamente mais altas do que o normal.

Na segunda quinzena de dezembro, as temperaturas deverão subir para níveis superiores aos normais. Fonte: NOA

O número de graus-dia de aquecimento diminuiu significativamente nos EUA, após um forte aumento no início deste mês. Isto significa que a procura de aquecimento está a diminuir. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

O preço está a cair hoje para o nível de $3/MMBTU e o intervalo que se formou no início desta semana está a ser fechado. Embora a sazonalidade indique declínios na segunda parte de dezembro, não se pode excluir uma recuperação na quinta-feira, quando os dados do inventário serão publicados. O consumo de gás dos últimos dias sugere que a diminuição dos inventários da semana anterior e da atual pode ser ligeiramente maior do que o padrão. Ao mesmo tempo, deve ser lembrado que os inventários de gás nos EUA estão atualmente em máximos de 5 anos, por isso não deve haver preocupações sobre o consumo excessivo de gás durante o inverno. Fonte: xStation5