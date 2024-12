NATGAS continua a recuperar com a diminuição dos inventários

Os preços do gás natural mantêm a sua trajetória de alta, com os contratos de fevereiro a atingir os $3,35. Por outro lado, o contrato de janeiro está a ser negociado a $3,6, sugerindo um potencial teste dos recentes máximos locais do final de novembro. Este aumento de preços é atribuído a outro declínio substancial nos inventários de gás natural dos EUA, excedendo a diminuição média observada nos últimos cinco anos. No entanto, as previsões para a semana atual indicam uma redução potencialmente para metade dos inventários em comparação com a semana anterior, o que implica um declínio menor do que o habitual.

Variação nos inventários de gás nos EUA. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

É crucial notar que as previsões meteorológicas para as próximas semanas prevêem uma tendência de aquecimento acentuado. Embora se preveja um ligeiro arrefecimento entre 22 e 25 de dezembro, as previsões gerais apontam para temperaturas mais elevadas.

Prevê-se que as temperaturas, em especial na região do Midwest, sejam excecionalmente elevadas. Fonte: NOAA

Prevê-se que as temperaturas elevadas persistam na viragem de 2024 e 2025. Fonte: NOAA

O NATGAS está novamente a recuperar. No entanto, após duas descidas nos inventários, prevê-se agora um período de redução do consumo de gás, o que deverá desencadear uma descida sazonal dos preços. No entanto, qualquer mudança nos padrões climáticos poderia provocar uma reação acentuada nos preços do gás. Na eventualidade de uma vaga de frio, torna-se plausível um intervalo de 3,5-4,0 dólares/MMBTU. Por outro lado, uma descida sazonal deverá fazer com que os preços desçam consideravelmente abaixo dos $3,0, visando níveis entre as médias móveis de 100 e 200 períodos, atualmente situadas entre $2,5 e $2,7/MMBTU

.

Fonte: xStation5