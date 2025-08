NATGAS desvaloriza 2% em relação aos níveis de novembro de 2024, apesar das previsões de onda de calor nos EUA 📉

Os contratos de gás natural Henry Hub (NATGAS) estão a cair para os níveis mais baixos desde o final do outono do ano passado, testando uma área de suporte técnico importante perto de US$ 2,95. Embora as previsões apontem para um aumento significativo do calor nos próximos 10 dias, a procura continua fraca devido às condições climáticas amenas na maior parte dos Estados Unidos. Mais importante ainda, a forte oferta interna e os níveis elevados de armazenamento continuam a pesar sobre o sentimento do mercado, compensando tanto o aumento das exportações de GNL quanto as projeções de procura impulsionadas pelo clima.

Os preços estão agora a oscilar perto do nível técnico crítico de 2,972 dólares, e uma quebra decisiva abaixo desse nível poderá abrir caminho para quedas mais acentuadas — potencialmente para 2,885 dólares, uma zona de preços que não é visitada há vários meses.

Apesar dos modelos meteorológicos preverem uma onda de calor entre 9 e 17 de agosto, com temperaturas generalizadas entre 30 e 40 °C, as condições atuais continuam demasiado amenas para provocar uma procura significativa de gás relacionada com o arrefecimento. Grande parte dos EUA está a registar temperaturas moderadas para a época, com cargas de ar condicionado limitadas fora dos estados do sul e da Califórnia.

Espera-se um aumento mais forte na procura de eletricidade no final da semana, impulsionado pelo sul e pela costa oeste.

Por enquanto, o clima de curto prazo continua a ser um catalisador fraco, e os mercados futuros mostram um ceticismo claro, sinalizando uma falta de convicção de que o calor será duradouro ou impactante o suficiente para alterar os fundamentos.

Fonte: NOAA, CPC

A oferta continua a dominar o cenário

Fundamentalmente, o crescimento da produção continua a superar o consumo nos EUA, mesmo com as flutuações habituais do verão. De acordo com dados recentes (1 de agosto), a produção de gás seco nos 48 estados contíguos atingiu 108,1 mil milhões de pés cúbicos por dia (Bcf/d) — um aumento de 3,4% em relação ao ano anterior.

Enquanto isso, a demanda total de gás nos EUA caiu para 76,1 Bcf/d, marcando uma queda acentuada de 13% em relação ao ano anterior. Esse desequilíbrio crescente continua a pressionar os preços.

As exportações de GNL melhoraram , subindo para 15,2 Bcf/d, e embora isso traga algum alívio, é insuficiente para equilibrar o mercado, tendo em conta a forte oferta interna.

, subindo para 15,2 Bcf/d, e embora isso traga algum alívio, é insuficiente para equilibrar o mercado, tendo em conta a forte oferta interna. A Baker Hughes registou um aumento de duas plataformas de gás ativas na semana passada , elevando o total para 124 — o maior número em dois anos , refletindo a confiança dos produtores e as expectativas de atividade sustentada a montante.

registou um aumento de , elevando o total para , refletindo a confiança dos produtores e as expectativas de atividade sustentada a montante. A política regulatória dos EUA também está inclinada a incentivar a continuidade da produção, aumentando o quadro de excesso de oferta.

Aumento dos inventários reforça tendência de baixa

Outra pressão de baixa veio do relatório de inventários da EIA divulgado na última quinta-feira, que indicou um aumento de +48 Bcf na semana encerrada em 25 de julho — bem acima do consenso do mercado de +41 Bcf e quase o dobro da média sazonal de cinco anos de +24 Bcf.

Os estoques atuais estão agora 6,7% acima da média de cinco anos , embora ainda 3,9% abaixo dos níveis do ano passado .

, embora ainda . Embora a geração total de energia nos EUA tenha aumentado 8,1% em relação ao ano anterior, o impacto otimista desses dados foi atenuado pela narrativa de oferta e estoques esmagadores.

GÁS NATURAL (Gráfico D1)

Do ponto de vista técnico, o clima pode sugerir um cenário otimista, especialmente no centro e leste dos EUA, mas o mercado está precificando fundamentos, não previsões. O sentimento predominante continua sendo que o excesso de oferta é a força dominante, e a ação dos preços reflete essa realidade.

O RSI no gráfico diário se aproxima da zona de sobrevenda , sugerindo um possível esgotamento de curto prazo entre os vendedores.

, sugerindo um possível esgotamento de curto prazo entre os vendedores. Os níveis de resistência permanecem claramente definidos em US$ 3,14 (zona de reação recente dos preços) e US$ 3,38 (retração de Fibonacci).

permanecem claramente definidos em (zona de reação recente dos preços) e (retração de Fibonacci). Uma queda sustentada abaixo de US$ 2,90 poderia abrir as portas para uma correção mais profunda, estendendo o momentum de baixa até o final do verão (antes dos catalisadores sazonais).

O mercado de gás natural continua pressionado pelo excesso de oferta estrutural, mesmo com as previsões meteorológicas de curto prazo a prometerem uma procura mais forte. Com a produção a funcionar em níveis quase recorde, o crescimento das exportações de GNL incapaz de absorver o excesso e o armazenamento a crescer mais rapidamente do que o esperado, isso por si só pode não ser suficiente para inverter a tendência. Até que surja um reequilíbrio estrutural através de cortes na produção, exportações mais fortes ou preços prolongados do calor, a paciência dos compradores poderá continuar a ser testada.

Fonte: xStation5