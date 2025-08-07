Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 07/08/2025

Wall Street fechou ontem em terreno positivo, apagando parte das perdas registadas no final da semana passada (S&P 500 : +0,7%, DJIA : +0,2%, Nasdaq : +1,2%). As ações de pequena capitalização sofreram uma correção (Russell 2000 : -0,2%). Os futuros dos índices na Europa e nos EUA apontam para a continuação do otimismo durante a sessão de hoje (US100 : +0,25%, US500 : +0,2%, EU50 : +0,45%).

: +0,7%, : +0,2%, : +1,2%). As ações de pequena capitalização sofreram uma correção : -0,2%). Os futuros dos índices na Europa e nos EUA apontam para a continuação do otimismo durante a sessão de hoje : +0,25%, : +0,2%, : +0,45%). As tarifas recíprocas de Donald Trump entraram em vigor à meia-noite (por exemplo, Reino Unido: 10%, UE e Japão: 15%, Suíça: 39%). O Presidente dos EUA também ameaçou aplicar tarifas de 100% aos semicondutores, embora se espere que as empresas que investem nos EUA recebam isenções neste domínio, o que tranquiliza os investidores quanto a potenciais perturbações na cadeia de abastecimento.

A Apple (AAPL.US) anunciou um investimento adicional de 100 mil milhões de dólares no âmbito de um novo “America Manufacturing Program”. Os fundos serão utilizados para construir novas instalações que produzirão componentes para os produtos Apple. O projeto visa criar 20.000 novos postos de trabalho ao longo de 4 anos e alinha-se com a agenda de fabrico americana de Trump. As ações da Apple aumentaram os seus ganhos após o expediente em mais 2,5%.

anunciou um investimento adicional de 100 mil milhões de dólares no âmbito de um novo “America Manufacturing Program”. Os fundos serão utilizados para construir novas instalações que produzirão componentes para os produtos Apple. O projeto visa criar 20.000 novos postos de trabalho ao longo de 4 anos e alinha-se com a agenda de fabrico americana de Trump. As ações da Apple aumentaram os seus ganhos após o expediente em mais 2,5%. As anunciadas isenções de tarifas de semicondutores estão a alimentar o otimismo na sessão Ásia-Pacífico. JP225 , HK.cash e CHN.cash subiram cerca de 0,5%, AU200 está a negociar estável, enquanto o Nifty 50 da Índia continua a cair devido ao aumento das tarifas de retaliação de Trump para 50%.

, e subiram cerca de 0,5%, está a negociar estável, enquanto o Nifty 50 da Índia continua a cair devido ao aumento das tarifas de retaliação de Trump para 50%. A estagnação na Austrália deve-se principalmente a um colapso nas importações (-3,1% y/y, anterior: +3,3%). O excedente comercial aumentou para 5,365 mil milhões de AUD (previsão: 3 mil milhões).

A Toyota registou uma queda de 37% nos resultados líquidos do último trimestre. A empresa reduziu a sua previsão de lucro operacional de 3,8 triliões de ienes para 3,2 triliões, citando as tarifas como motivo.

registou uma queda de 37% nos resultados líquidos do último trimestre. A empresa reduziu a sua previsão de lucro operacional de 3,8 triliões de ienes para 3,2 triliões, citando as tarifas como motivo. A balança comercial da China caiu mais do que o esperado (de $114.7B para $98.2B; previsão: $104.7B), devido a um aumento inesperado nas importações (+4.1% y/y, previsão: -1%, anterior: +1.1%). As exportações aumentaram 7,2% (previsão: 5,6%, anterior: 5,9%), indicando uma forte atividade de transporte durante a paz comercial em curso com os EUA, que provavelmente será prolongada para além de 12 de agosto.

No mercado cambial, ao franco suíço e o euro (EURUSD : 1,167) estão a valorizar cerca de0,1% em relação ao dólar. A libra, o iene e o dólar canadiano estão a valorizar marginalmente face ao dólar (0,3-0,7%)

: 1,167) estão a valorizar cerca de0,1% em relação ao dólar. A libra, o iene e o dólar canadiano estão a valorizar marginalmente face ao dólar (0,3-0,7%) O ouro está a recuperar 0,25% para $3.377 por onça, a prata 0,6% para $38,05 por onça, e tanto o petróleo Brent como o WTI estão a recuperar após 5 dias de quedas (aprox. +0,75%) devido à pressão de Trump sobre os importadores de petróleo russo. A NATGAS está a valorizar 0,25%.

está a recuperar 0,25% para $3.377 por onça, a prata 0,6% para $38,05 por onça, e tanto o petróleo Brent como o WTI estão a recuperar após 5 dias de quedas (aprox. +0,75%) devido à pressão de Trump sobre os importadores de petróleo russo. A NATGAS está a valorizar 0,25%. O sentimento no mercado cripto é misto: Bitcoin caiu 0,5% para $ 114.670, Ethereum subiu 0,15% para $ 3.680.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.