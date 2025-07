📉NATGAS desvaloriza 5%

A procura limitada de gás nas centrais eléctricas dos EUA reduz os preços durante o principal período de arrefecimento

Os pre√ßos do g√°s est√£o a recuar mais de 5% hoje, ap√≥s as valoriza√ß√Ķes registadas no final da semana passada. Na sexta-feira, as previs√Ķes indicavam temperaturas significativamente mais elevadas para as pr√≥ximas duas semanas, mas as √ļltimas projec√ß√Ķes sugerem um calor ligeiramente menos intenso do que o previsto anteriormente.





A NOAA aponta para uma probabilidade de 40-60% de temperaturas mais elevadas em quase todas as regi√Ķes dos EUA. No entanto, este valor √© insuficiente para fazer com que o consumo de g√°s ultrapasse os n√≠veis normais. Fonte: NOAA

Esta situa√ß√£o levou a que os dados relativos ao consumo de g√°s natural para a produ√ß√£o de eletricidade regressassem √† m√©dia dos √ļltimos cinco anos. √Č de notar que o pico do consumo de g√°s para a produ√ß√£o de eletricidade ocorre normalmente no final de julho, um per√≠odo em que os invent√°rios de g√°s crescem normalmente mais lentamente do que durante maio-junho.





O consumo de gás para a produção de eletricidade desceu para a média de 5 anos. Nas próximas semanas, é de esperar um pico de procura de gás nas centrais eléctricas. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

NATGAS (D1) Situação técnica





Na sexta-feira, os preços do gás atingiu a média móvel de 100 períodos. Hoje, o preço está a recuperar desses níveis, caindo para quase US $3,5/MMBTU, tendo quebrado tanto a média móvel de 14 períodos como a de 50 períodos.