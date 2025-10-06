NATGAS ganha com previsões de tempo mais frio nos EUA📈Petróleo perto da zona de resistência

Principais conclusões NATGAS ganha com previsões de tempo mais frio; expectativas de consumo aumentam

Os indicadores técnicos estão a melhorar, mas o risco de volatilidade permanece

O petróleo enfrenta zona de resistência perto de US$ 66 por barril

O mercado de gás natural Henry Hub dos EUA (NATGAS) continuou a sua tendência ascendente na segunda-feira, com os investidores a começarem a precificar as previsões de tempo mais frio nos Estados Unidos e na Europa. Com a expectativa de aumento da procura por aquecimento, o sentimento do mercado mudou gradualmente para uma postura de compra pré-inverno. Hoje, o impulso de compra está a impulsionar os preços para o nível de US$ 3,50 por MMBtu. O mercado recentemente passou para o contrato de novembro, que tradicionalmente traz preços sazonais mais altos à medida que as expectativas de consumo aumentam. Desde fevereiro do ano passado , o gás natural manteve uma tendência ascendente mais ampla , apesar de correções ocasionais. A retração mais recente, em agosto , atingiu o nível mais baixo perto de US$ 2,65 , o que agora pode ser visto como uma fase de consolidação saudável dentro de uma recuperação de longo prazo. À medida que as temperaturas diminuem, os fundamentos sazonais continuam a apoiar novos ganhos de preço . Qualquer queda de curto prazo para a zona de US$ 3,00 pode mais uma vez atrair o interesse de compra institucional . A EMA de 200 dias perto de US$ 3,30 serve atualmente como um nível de suporte importante , enquanto a EMA de 50 dias em torno de US$ 3,20 está a subir, melhorando a perspectiva técnica para a recuperação contínua dos preços .

, o gás natural manteve uma , apesar de correções ocasionais. A retração mais recente, em , atingiu o nível mais baixo perto de , o que agora pode ser visto como uma dentro de uma recuperação de longo prazo. À medida que as temperaturas diminuem, . Qualquer queda de curto prazo para a pode mais uma vez atrair . A serve atualmente como um , enquanto a está a subir, melhorando a . Continua a existir uma lacuna de preço não preenchida abaixo dos níveis atuais, o que poderá puxar temporariamente os preços ligeiramente para baixo antes do próximo movimento ascendente. Embora essas lacunas frequentemente se fechem, isso não é garantido — especialmente quando fundamentos fortes dominam o sentimento dos investidores. Olhando para o futuro, muitos traders veem a marca de US$ 4,00 como a próxima grande meta psicológica e técnica. Historicamente, essa área tem atuado tanto como resistência quanto como zona de realização de lucros, tornando-se um ponto de referência importante para investidores de longo prazo. A partir dos níveis atuais, qualquer recuo significativo pode servir como uma nova oportunidade para testar a força de compra, já que os traders continuam a antecipar condições de oferta mais restritas e aumento da demanda por aquecimento nos próximos meses de inverno. Fonte: xStation5 Os mapas meteorológicos da NOAA indicam uma tendência significativa de arrefecimento em todo o oeste dos Estados Unidos, enquanto as temperaturas na Flórida deverão diminuir em relação às máximas recentes. Fonte: xStation5 Os mapas meteorológicos da NOAA indicam uma tendência significativa de arrefecimento em todo o oeste dos Estados Unidos, enquanto as temperaturas na Flórida deverão diminuir em relação às máximas recentes. Fonte: xStation5

