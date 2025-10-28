Resumo do dia – Wall Street à espera dos resultados das 7 Magnificas

Principais conclusões Os mercados acionistas dos EUA aproximam-se de máximos históricos, com os investidores a anteciparem fortes lucros corporativos e potenciais cortes nas taxas de juro pela Reserva Federal.

A OpenAI reforça a parceria com a Microsoft através de uma transferência de ações no valor de 135 mil milhões de dólares, enquanto a UnitedHealth e a Cameco apresentam resultados acima do esperado.

Os índices bolsistas europeus apresentaram um desempenho misto hoje, encerrando a sessão com ligeiras quedas após atingirem máximos históricos na segunda-feira. O Euro Stoxx 50 caiu cerca de 0,12%. Entre os mercados individuais, o DAX da Alemanha perdeu cerca de 0,1%, o CAC 40 da França caiu 0,3%, enquanto o FTSE 100 do Reino Unido registou um ligeiro ganho de 0,4%.

A época de resultados financeiros nos EUA está a entrar numa fase crítica . Amanhã, a Microsoft divulgará o seu relatório trimestral, seguida por outras empresas do «Magnificent Seven» nos próximos dias.

. Amanhã, a Microsoft divulgará o seu relatório trimestral, seguida por outras empresas do «Magnificent Seven» nos próximos dias. A OpenAI transferiu 27% das suas ações para a Microsoft , avaliadas em US$ 135 mil milhões, fortalecendo a parceria estratégica e o acesso da Microsoft a tecnologias-chave de IA, mantendo a independência da OpenAI.

, avaliadas em US$ 135 mil milhões, fortalecendo a parceria estratégica e o acesso da Microsoft a tecnologias-chave de IA, mantendo a independência da OpenAI. As ações da UnitedHealth Group subiram após os resultados do terceiro trimestre de 2025, que superaram as expectativas dos analistas.

As ações da Cameco subiram cerca de 20%, atingindo um recorde histórico, após o anúncio de uma parceria estratégica com o governo dos EUA, a Brookfield e a Westinghouse, envolvendo contratos potenciais no valor de US$ 80 milo milhões.

Os preços das casas nos EUA aumentaram inesperadamente 0,4% em agosto, contrariando as expectativas de um declínio de 0,1%, marcando uma surpresa positiva após meses de ligeiras quedas.

O índice de confiança do consumidor dos EUA para outubro ficou em 94,6, acima das expectativas do mercado de 93,4, mas abaixo do valor revisto de setembro de 95,6. O sentimento do consumidor permanece abaixo de 100, indicando gastos cautelosos.

De acordo com a GfK, o sentimento do consumidor na Alemanha ficou abaixo das previsões devido às tensões geopolíticas, preocupações com a inflação e receios quanto à segurança no emprego, o que atenuou o otimismo económico.

Os preços do petróleo bruto Brent caíram para cerca de 64,30 dólares por barril, uma descida de cerca de 2% em relação ao dia anterior. O petróleo continua sob pressão devido às expectativas de novos aumentos da produção pela OPEP+, que compensam o sentimento positivo das negociações comerciais entre os EUA e a China.

Os preços do ouro caíram cerca de 1%, para aproximadamente US$ 3.971 por onça , sendo negociados entre US$ 3.901 e US$ 4.034, enquanto a prata subiu cerca de 0,5%, para cerca de US$ 47,06 por onça.

, sendo negociados entre US$ 3.901 e US$ 4.034, enquanto a prata subiu cerca de 0,5%, para cerca de US$ 47,06 por onça. O Bitcoin subiu cerca de 1,3%, para cerca de US$ 114.500, enquanto o Ethereum caiu ligeiramente, perdendo cerca de 0,1%, para aproximadamente US$ 4.123.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.