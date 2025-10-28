Cameco dispara para novos máximos depois de possível parceria com o governo dos EUA!

Principais conclusões A parceria entre a Cameco, a Brookfield e a Westinghouse com a administração Trump envolve potencialmente contratos no valor de US$ 80 mil milhões, fortalecendo o papel da Cameco como um importante fornecedor de urânio.

O anúncio provocou euforia no mercado e pode iniciar uma onda de investimentos em energia nuclear nos Estados Unidos, beneficiando também outros produtores de urânio.

Os detalhes do financiamento do projeto ainda não são conhecidos, mas o envolvimento do governo dos EUA na construção dos reatores AP1000 e AP300 envia um forte sinal político de apoio à energia nuclear.

As ações da Cameco Corp. sobem cerca de 22%, atingindo um recorde histórico após o anúncio de uma parceria estratégica com os EUA As ações da Cameco Corp. subiram aproximadamente 22% hoje, atingindo um novo recorde histórico após o anúncio de uma parceria estratégica com os Estados Unidos sob a liderança do governo Trump. A parceria entre a Cameco, a Brookfield e a Westinghouse com a administração Trump é uma das medidas mais estratégicas da política energética dos EUA em décadas. Ela sinaliza uma mudança em direção às tecnologias nucleares modernas e um esforço para reconstruir a indústria nuclear doméstica usando recursos domésticos de urânio. Para a Cameco, isso representa não apenas um contrato potencial de US$ 80 mil milhões, mas também a confirmação de seu papel como fornecedora de combustível e parceira tecnológica fundamental no novo ciclo de investimentos dos EUA. A euforia do mercado é bem justificada. O projeto pode desencadear uma onda de investimentos de longo prazo, impulsionando o aumento da procura por urânio e criando uma tendência ascendente sustentada em todo o setor. Empresas como NexGen, Denison, UEC e Energy Fuels devem se beneficiar naturalmente, já que o mercado antecipa um renascimento da energia nuclear e a necessidade de garantir a cadeia de abastecimento. Vale ressaltar que os detalhes do financiamento ainda não são conhecidos. A escala do projeto dependerá da obtenção de apoio federal ou garantias de crédito. No entanto, o envolvimento do governo dos EUA na construção de reatores Westinghouse representa um forte sinal político que confirma o apoio de longo prazo à energia nuclear. Se finalizado, o acordo poderá abrir uma nova fase de crescimento no setor nuclear, com a Cameco desempenhando um papel fundamental como fornecedora de combustível e como parte da estratégia de segurança energética dos EUA. Fonte: xStation5

