Netflix sobe 1.5% antes da divulgação de resultados📊Quais são as expectativas de Wall Street?

A Netflix (NFLX.US) é a primeira grande empresa norte-americana do sector tecnológico a apresentar resultados durante esta época de lucros, após a sessão de hoje em Wall Street. Os investidores e analistas estão a antecipar os resultados, concentrando-se nas principais métricas financeiras, no crescimento dos subscritores e nas iniciativas estratégicas que poderão influenciar a trajetória da empresa na indústria do streaming. O mercado de opções implica até uma variação de 7,5% no preço das ações após o relatório, uma vez que os investidores apostam na quase duplicação dos lucros numa base anual. O preço das ações da Netflix subiu quase 80% em relação ao ano anterior. Expectativas de Wall Street Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Receitas: Os analistas prevêem uma receita no quarto trimestre de aproximadamente 10,1 mil milhões de dólares, o que representa um aumento de 14,9% em relação aos 8,83 mil milhões de dólares do mesmo trimestre do ano anterior.

Os analistas prevêem uma receita no quarto trimestre de aproximadamente 10,1 mil milhões de dólares, o que representa um aumento de 14,9% em relação aos 8,83 mil milhões de dólares do mesmo trimestre do ano anterior. Lucro por ação (EPS): A estimativa de consenso para EPS é de $ 4.20, indicando um crescimento significativo de 99.1% ano a ano de $ 2.11 no quarto trimestre de 2023. Espera-se que a Netflix tenha concluído o quarto trimestre com aproximadamente 290.9 milhões de assinantes globais, um aumento de mais de 10% em relação aos 260.3 milhões do ano anterior. O relatório de resultados será o último a incluir números trimestrais de subscritores, uma vez que a empresa muda o seu foco para as métricas de desempenho financeiro. A Netflix tem como objetivo duplicar as suas receitas de publicidade em 2025, dependendo do crescimento das adesões ao nível da publicidade. Os resultados do quarto trimestre mostrarão se esse cenário é realmente possível. Prevê-se que a introdução de desportos em direto, incluindo os jogos da NFL e o evento de boxe “Tyson vs. Paul”, tenha atraído novos assinantes e aumentado o envolvimento.

O lançamento da segunda temporada de “Squid Game” e de outras séries originais contribuiu provavelmente para o crescimento e retenção de subscritores durante o trimestre.

O nível de subscrição suportado por anúncios da Netflix continua a ser um ponto fulcral para a diversificação das receitas. A empresa tem como objetivo duplicar as suas receitas de publicidade em 2025, dependendo do crescimento das subscrições de nível de publicidade.

Além disso, estão previstos potenciais aumentos de preços, sendo que os analistas esperam que estes ajustamentos sejam geríveis sem afetar significativamente o crescimento do número de assinantes.

O número global de subscritores da Netflix deverá registar um aumento, com previsões que variam entre 3 e 5 milhões de adições líquidas no trimestre. Regiões como a Ásia-Pacífico e a América Latina deverão impulsionar o crescimento, em comparação com o abrandamento relativo do crescimento na América do Norte e na Europa. Netflix (intervalo D1) Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.