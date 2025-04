NFP à sombra das tarifas🔎

Relatório sobre o mercado de trabalho em segundo plano, numa altura em que a guerra comercial está a aumentar📌 Hoje, às 14:30, teremos conhecimento do relatório sobre o emprego nos EUA - NFP. Em circunstâncias normais, este seria um dos relatórios mais importantes do mês. No entanto, agora o NFP fica mais em segundo plano após o anúncio de novas tarifas retaliatórias pela administração de Donald Trump. No entanto, os dados que veremos podem ter uma importância significativa para o Fed no contexto de novos esforços para combater a inflação. Previsões do NFP (consenso de mercado): Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Previsão: 140k

Anterior: 151k A Bloomberg Economics prevê um movimento ligeiramente diferente do NFP, esperando um crescimento sólido das folhas de pagamento não-agrícolas em março - em 200 mil postos de trabalho ajustados sazonalmente (contra 151 mil em fevereiro), o que excede o consenso do mercado em 60 mil. Este aumento é parcialmente esperado devido a fatores temporários, tais como a melhoria do clima (cerca de 60 mil novos postos de trabalho, principalmente na construção e nos setores do lazer e da hotelaria), a retoma do pagamento de subsídios do governo e o aumento das contratações no comércio e nos transportes em resposta ao anúncio das tarifas. Prevê-se que o desemprego aumente para 4,2% (de 4,1% em fevereiro) e que a remuneração horária média aumente provavelmente 0,2% m/m, menos do que em fevereiro (0,3%), o que se explica por uma maior percentagem de setores com baixos salários no número total de novos postos de trabalho. Os dados relativos ao mercado de trabalho continuam a ser um elemento importante que molda o panorama geral do mercado, embora, em comparação com situações típicas, o seu peso possa ser um pouco menor, especialmente tendo em conta o atual sentimento do mercado. Fortes liquidações e preocupações acrescidas dos investidores podem levar a uma reação mais calma a uma leitura mais elevada, enquanto um resultado pior pode ser interpretado como mais um gatilho para quedas mais profundas. Apesar das preocupações do mercado, vale a pena lembrar que Powell enfatizou que a Fed não tem pressa - é difícil esperar uma resposta rápida com cortes nas taxas ou estímulos adicionais, a menos que dados concretos confirmem um claro abrandamento económico. Perspectivas a mais longo prazo A curto prazo, as perspectivas do mercado de trabalho podem permanecer otimistas. No entanto, outros dados macro, como a recente leitura do ISM ou o sentimento do consumidor, podem sugerir fraqueza a longo prazo. Leitura ADP mais elevada Na quarta-feira, assistimos a leituras ADP mais elevadas do que o esperado para o sector privado. A estreita correlação entre este relatório e o NFP apoia o caso de leituras igualmente mais elevadas no NFP de hoje. TNOTE (D1) As obrigações a 10 anos estão a subir para o seu nível mais elevado desde o início de outubro de 2024. Os movimentos nos rendimentos dependerão fortemente do sentimento em torno da política da Fed, que pode ser influenciado pela leitura do NFP. A fuga de capitais para ativos mais seguros apoia o aumento dos preços das obrigações, mas vale a pena lembrar que o sentimento dos investidores pode ser prejudicado pelas perspectivas de uma recessão adiada. Fonte: xStation 5

